EINAR VIDEOINTERVISTA: “In ‘Instinto’ ho iniziato a scrivere le mie storie e raccontare emozioni con le mie parole”.

Einar ha pubblicato il suo nuovo album, si chiama Instinto ed è uscito per Big Bang Company con distribuzione Ada Music Italia in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali.

Instinto è stato anticipato dall’uscita del singolo Caligine: un mix di sonorità pop, latin urban e reggaeton, che apre a una nuova visione musicale in cui, per la prima volta, Einar figura anche come autore.

Questo nuovo disco contiene 8 tracce inedite, di cui ben 7 in spagnolo. Per Einar è stata un’opportunità di poter lavorare a una musica libera, sincera, che trovasse la propria anima gemella nella cultura cubana.

Le produzioni dei brani in lingua spagnola sono state affidate ai Cosmophonix e a B-Chroma per Caligine.

“Instinto è un album su cui ho lavorato molto. Mi sono preso il tempo necessario per capire cosa volevo davvero dalla mia musica. Ho iniziato a scrivere le mie storie, raccontare le mie emozioni con le mie parole. È stato un processo lungo e tutt’altro che facile ma dentro queste canzoni ci potrete trovare il vero me”, racconta Einar.

Il cantante italo-cubano ritorna sulla scena con un lavoro che inquadra totalmente le sue esigenze artistiche, dopo le esperienze ad Amici, dove si è classificato terzo, e Sanremo 2019. Einar, infatti, è arrivato alla finale di Sanremo Giovani e ha potuto partecipare di conseguenza a Sanremo, accedendo direttamente in gara tra i big di quell’anno.

La carriera di Einar sembra un perfetto viaggio dell’eroe. Dietro all’immagine del ragazzo perfetto, quasi inumano, si nascondeva un’urgenza artistica e comunicativa diversa.

In questo nuovo album, Instinto, si riparte dalle basi, dalle sue origini.

L’abbiamo intervistato per farci raccontare tutto: da come si è accorto che era il momento di fare il cambiamento per diventare se stesso al 100%, fino a i ricordi di Sanremo che gli sono rimasti nel cuore.

EINAR instinto – la videointervista

LA Tracklist: