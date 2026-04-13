Te lo ricordi Alessandro Errico? Prima che diventasse il talent show che tutti conoscono oggi, Amici era un talk show pomeridiano in cui passavano anche giovani cantautori come lui.

In questi giorni il suo nome è tornato a circolare sui social grazie a un video pubblicato su Facebook, in cui l’artista ha ricordato un momento preciso di quell’esperienza. “Nessuno voleva che cantassi questa canzone”, ha scritto parlando di Nuvola, spiegando perché il brano fosse considerato troppo distante dalle logiche televisive dell’epoca.

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Classe 1974, romano, Alessandro Errico si fa conoscere proprio in quegli anni. Dopo il passaggio in tv firma con Sugar e debutta nel 1995 con Rose e fiori. Nel 1996 partecipa al Festival di Sanremo con Il grido del silenzio, mentre l’album Il mondo dentro me supera le 100 mila copie vendute.

Alessandro Errico Amici: perché Nuvola non funzionava in tv

Nel suo racconto, Errico torna su Nuvola, un brano che all’epoca veniva visto come troppo distante da Rose e fiori. Niente ritornello immediato, un testo più articolato e una struttura poco riconoscibile per il pubblico generalista.

Nuvola si sviluppa per immagini: cielo, mare, vento, trasformazioni continue. Il racconto non segue una storia lineare ma cambia direzione più volte, con un linguaggio vicino alla scrittura poetica. Una scelta che in tv, soprattutto in quegli anni, rischiava di non arrivare.

Alessandro Errico – Nuvola – TESTO

Nuvola saro’ come una nuvola

portata dal vento chissa’ dove a morire

Oppure il cielo saro’ come il cielo

che riflette la sua immagine nel mare

E saro’ come il mare in tempesta

un’onda contro gli scogli che non potro’ spaccare

ma poi potro’ mutare

Unirmi al vento gelato del Nord

per piangere cristalli di ghiaccio

e riposarmi sulle vette piu’ alte

ridiscenderle in estate

Diventare un fiume scorrere tranquillo

per lambire le tue mani

farmi bere un po’ da te

La realta’ e’ mutevole

basta poco per volare un po’ piu’ su

Libra la tua anima anche tu

Saro’ una stella che migra curiosa

da un polo all’altro dell’infinito

mi stanchero’ anche di esso e poi

e poi potro’ mutare

Lasciarmi dardeggiare inerte da un raggio solare

per affondare nel tuo corpo di seta

fare l’amore con la luna e poi insinuarmi nei suoi sogni

Diventare il nulla nel silenzio piu’ totale

per lambire i tuoi pensieri e farti assomigliare a me

La realta’ e’ mutevole

basta poco per volare un po’ piu’ su

Libra la tua anima anche tu

Nuvola e Rose e fiori: la differenza sta nel ritornello

Il confronto con Rose e fiori chiarisce il punto. Quel brano racconta una separazione con immagini concrete e situazioni quotidiane, seguendo una struttura riconoscibile. Nuvola invece si muove su un piano più libero, senza un centro narrativo preciso e senza appoggiarsi a un ritornello forte.

Due modi diversi di scrivere: uno più diretto e immediato, l’altro più personale e meno legato alle regole della canzone radiofonica.





Alessandro Errico – Rose e fiori – TESTO

Imparerò a restare

senza donna e senza amore

solo come un cane solo

avrò tempo anche per me

e non dovrò dividere

i miei giorni con nessuno

inventerò i domani bene

rose e fiori rose e fiori

E vai via come un’attrice

ma lo so che ci stai male

non ti devi preoccupare

avroò cura anche di me

certamente dovrò farci

l’abitudine ma poi

sara’ tutta vita sai

la mia vita d’ora in poi

Io ti avrei dato il mondo

ma il mondo è ancora qui

ho perso tanto tempo

e ho una vita avanti a me

che va avanti anche da se

che non può spezzarsi mai

anche senza te

La domenica mattina

me ne andrò di certo al lago

e pescherò duemila lucci

e riderò lo so

alla faccia di chi dice

che una vita senza amore

è una scena che fa impietosire

anche chi ha una pietra

sopra il cuore

Uscirò tutte le sere

e vivrò tutte le ore

io lavorerò per quello

che ho bisogno e niente più

e mi sbronzerò quando avroò voglia

e qualche viaggio lo farò

io mi costruirò il mio paradiso

già lo immagino sara’ stupendo

Io ti avrei dato il mondo

ma il mondo è ancora qui

ho perso troppo tempo

e ho una vita avanti a me

ma che vita e vita se

io continuo a stare male

sono nudo senza te

nudo senza te

io ti avrei dato il mondo

ma il mondo è ancora qui

Dopo il secondo album Esiste che e una nuova partecipazione a Sanremo nel 1997, Errico si allontana dalle scene, interrompendo il rapporto con la discografia per seguire un percorso più personale. Negli anni successivi torna con nuovi progetti, tra cui l’esperienza con i SoneTsenZ e alcune pubblicazioni da solista a partire dal 2013.

Il video pubblicato oggi riporta l’attenzione su quella fase iniziale e su una scelta che, già allora, andava in una direzione diversa rispetto a quello che funzionava in televisione.

Foto: Alessandro Errico via Facebook