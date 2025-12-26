26 Dicembre 2025
26 Dicembre 2025

Patty Pravo annuncia le date dell’”Opera Tour” nei teatri italiani

La cantante è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Opera”, scritto da Giovanni Caccamo

Patty Pravo annuncia l'"Opera Tour"
Patty Pravo è tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026, con il brano Opera. La cantante ha annunciato il suo ritorno live dopo la partecipazione alla kermesse: dall’8 aprile 2026 è in tour nei principali teatri italiani.

Sul palco dell’Ariston, Patty Pravo presenta la canzone Opera scritta da Giovanni Caccamo. Il brano farà parte del nuovo album d’inediti dell’artista, in uscita a marzo 2026 per Nar International – Ada / Warner Music Italy. Il disco conterrà anche i due singoli pubblicati nel 2025: Ho provato tutto, scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle; e Ratatan, scritto da Marianne Mirage e Andrea Bonomo.

Patty Pravo partecipa per l’undicesima volta a Sanremo. Dopo il Festival, torna dal vivo con una tournée che prende il nome proprio dal brano in gara. La prima data dell’Opera Tour è prevista per l’8 aprile 2026 a Firenze. L’artista farà poi tappa in diversi teatri italiani.

Ecco qui di seguito le prime date dell’Opera Tour:

08 APRILE 2026 – FIRENZE | TEATRO VERDI
10 APRILE 2026 – VARESE | TEATRO INTRED
12 APRILE 2026 – TORINO | TEATRO COLOSSEO
20 APRILE 2026 – BOLOGNA | TEATRO EUROPAUDITORIUM
06 MAGGIO 2026 – MILANO | TEATRO ARCIMBOLDI
08 MAGGIO 2026 – CREMONA | TEATRO INFINITY 1
10 MAGGIO 2026 – BERGAMO | CHORUSLIFE ARENA
14 MAGGIO 2026 – PADOVA | GRAN TEATRO GEOX
17 MAGGIO 2026 – ROMA | TEATRO BRANCACCIO

I biglietti sono in vendita dal 18 dicembre 2025 sui circuiti abituali.
Il calendario completo e aggiornato del tour, prodotto da Antonio Colombi, sarà disponibile sui canali ufficiali dell’artista.

