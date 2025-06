“Ratatan”: la nuova Patty Pravo è libera, leggera e fuori dagli schemi

Patty Pravo Ratatan testo e significato del nuovo singolo pensato per l’estate 2025.

Fuori da venerdì 6 giugno il nuovo brano dell’iconica interpreta dallo spirito ironico, libero e in continua evoluzione.

Questo nuovo pezzo arriva dopo Ho provato tutto, torna con una canzone che si allontana volutamente dalle atmosfere più melodiche delle sue ballad storiche per abbracciare un beat più fresco e spensierato, con sonorità che richiamano il mondo beat degli anni ‘60.

Una chitarra elettrica scandisce le strofe mentre il ritornello si apre alla melodia classica della tradizione italiana. Il testo, ricco di giochi di parole e scioglilingua dal gusto irriverente, costruisce un’atmosfera che mescola suggestioni vintage, ironia e sensualità.

PATTY PRAVO – Ratatan – testo e significato

Tra giochi fonetici e suggestioni sonore, Ratatan è un brano che ruota attorno al desiderio e ai contrasti dell’amore. “La tua ombra sulla bocca che mi tocca / ma che sciocca” – canta Patty Pravo, in un alternarsi di italiano e inglese che suggerisce un viaggio emotivo e linguistico. Il “ratatan” diventa suono, ritmo e pretesto per raccontare l’eterna ambiguità dei sentimenti: tra addii e ritorni, tentazioni e sorprese, dove l’ironia disinnesca il dramma.

Il testo gioca su immagini sorprendenti: “you are my vodka salsa rumba”, “I hear you’re comin’ like un’onda, like una bomba”, alternando nonsense pop e riferimenti quasi teatrali. Il risultato è un mix esplosivo, perfettamente in linea con lo stile libero e imprevedibile dell’artista.

Ratatan è scritta da Marianne Mirage e Andrea Bonomo, prodotta da Taketo Gohara e Marquis. Il brano è pubblicato da Nar International Srl e distribuito da Warner Music Italy.

PATTY PRAVO – RATATAN – TESTO

La tua ombra sulla bocca

che mi tocca

ma che sciocca

si mi shock-ah

I feel shadow sulla bocca (ah)

che mi tocca (ah)

you are my vodka salsa rumba

I hear you’re comin’ like an onda like a bomba like a silly lalala

Ho fatto le carte e dicono no no lui no che non si può

i maschi sai che vogliono I know

ma il destino in fondo che ne sa però

pensasse a lui tanto gli direi yes …

Amore mio sai così ti chiamo io

Si dice addio ma poi mi suona il ratatan ratatan ratatan

Amore mio il paradiso è tutto tuo

Mi scrivi addio ma poi mi guardi e ratatan ratatan ratatan

Testo completo in arrivo

in tour: prima data a Fiesole

Patty Pravo sarà in tour per tutta l’estate 2025. La prima data è fissata per il 18 giugno al Teatro Romano di Fiesole. Ulteriori appuntamenti saranno annunciati prossimamente.