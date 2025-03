Patty Pravo torna griffata Francesco Bianconi con “Ho provato tutto”

Patty Pravo torna con un nuovo brano, dal titolo evocativo e apparentemente provocatorio: Ho provato tutto. Andiamo a scoprire insieme all’artista il significato del testo della canzone.

Pubblicato da Nar International Srl e distribuito da Warner Music Italy, il singolo segna il ritorno discografico dell’iconica artista dopo un lungo silenzio musicale.

Il brano in uscita venerdì 21 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica sarà disponibile dal 9 maggio in un’esclusiva edizione in vinile 45 giri autografato, già in pre-order qui.

Patty Pravo, “Ho provato tutto”, significato del brano

Scritto da Francesco Bianconi e prodotto da Taketo Gohara, Ho provato tutto rappresenta una narrazione intima e autobiografica, un ritratto sincero e potente della vita e delle esperienze di Patty Pravo. Dopo anni di ricerca, l’artista ha finalmente trovato un pezzo che la rappresenta in ogni parola.

“Francesco Bianconi ha fatto un ritratto perfetto della mia vita, dei miei incontri, delle mie avventure e del mio pensiero. Mi sono davvero stupita quando ho letto il testo, mi sono ritrovata in ogni parola”, ha dichiarato Patty Pravo.

Il testo del singolo è una dichiarazione di indipendenza e resistenza, un viaggio tra il disincanto e la voglia di continuare ad amare e vivere con intensità.

Il brano è una celebrazione della sua filosofia di vita, un messaggio di positività e autenticità che l’artista vuole trasmettere al suo pubblico.

Con il nuovo singolo in uscita, Patty Pravo è pronta anche a tornare sul palco. Presto verranno annunciate le date del suo tour estivo, che segnerà un’altra tappa importante della sua carriera straordinaria.

Il brano sarà accompagnato da un lyric video, disponibile su YouTube a partire da venerdì 21 marzo.

Patty pravo ho provato tutto – testo

Non sapete l’energia che ci vuole

A sopportare il peso del mondo

Continuare ad amare

Pure sapendo che il futuro ora muore



Testo completo in arrivo