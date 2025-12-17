Pooh 60: tour 2026 tra Arena di Verona e palasport, tutte le date

Il 2026 sarà un anno simbolico per i Pooh, che celebrano sessant’anni di carriera con un progetto live articolato e pensato come un vero racconto musicale. Un anniversario che ripercorre una delle storie più longeve e riconoscibili della musica italiana, tra palchi iconici e una nuova serie di concerti nei palasport.

Pooh 60: due eventi speciali all’Arena di Verona

I festeggiamenti prenderanno il via a maggio con “POOH 60 – La Nostra Storia in Arena”, due appuntamenti in programma il 14 e il 16 maggio all’Arena di Verona, luogo centrale nel percorso artistico della band.

Per la prima volta sul palco dell’Arena, i Pooh saranno accompagnati da un’orchestra di 40 elementi. Accanto a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ci sarà infatti l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso. Due serate pensate come spettacoli inediti, costruiti per attraversare sessant’anni di musica in uno dei palchi più iconici al mondo.

I biglietti per “POOH 60 – La Nostra Storia in Arena” sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Da settembre il tour nei palasport

Le celebrazioni proseguiranno da settembre con il ritorno nei palasport. “POOH 60 – La nostra storia – Palasport” porterà la band in sei città italiane per un totale di 14 date speciali, con una doppia data zero a Bergamo.

Il concept dei live sarà incentrato sulla storia del gruppo in ogni suo aspetto: dalle scalette alle scenografie, fino alle immagini e alle grafiche, pensate per ripercorrere sei decenni di carriera. Un’operazione che richiama idealmente quanto fatto nel 1991 con il tour dei 25 anni.

Date del tour “POOH 60 – La nostra storia – Palasport”

25 settembre – Bergamo – ChorusLife Arena (data zero)

26 settembre – Bergamo – ChorusLife Arena

2 ottobre – Firenze – Nelson Mandela Forum

3 ottobre – Firenze – Nelson Mandela Forum

10 ottobre – Torino – Inalpi Arena

11 ottobre – Torino – Inalpi Arena

15 ottobre – Roma – Palazzo dello Sport

16 ottobre – Roma – Palazzo dello Sport

18 ottobre – Milano – Unipol Forum

19 ottobre – Milano – Unipol Forum

27 ottobre – Eboli (SA) – Palasele

28 ottobre – Eboli (SA) – Palasele

30 ottobre – Bari – Palaflorio

31 ottobre – Bari – Palaflorio

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour.

Un anno di celebrazioni anche discografiche

Il sessantesimo anniversario non sarà celebrato solo dal vivo. Nel corso del 2026 sono previste anche uscite discografiche antologiche e progetti speciali, pensati per ripercorrere la storia dei Pooh attraverso il loro repertorio.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in sessant’anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti e segnato profondamente il pop rock italiano, anche grazie alle innovazioni portate nei live, nell’uso della tecnologia e nella costruzione degli spettacoli.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







