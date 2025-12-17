17 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
17 Dicembre 2025

Pooh 60: tour 2026 tra Arena di Verona e palasport, tutte le date

Sessant’anni di storia live: i Pooh celebrano l’anniversario tra Arena e palasport

Tour di Oriana Meo
Pooh 60 tour 2026 Arena di Verona e palasport
Condividi su:

Il 2026 sarà un anno simbolico per i Pooh, che celebrano sessant’anni di carriera con un progetto live articolato e pensato come un vero racconto musicale. Un anniversario che ripercorre una delle storie più longeve e riconoscibili della musica italiana, tra palchi iconici e una nuova serie di concerti nei palasport.

Pooh 60: due eventi speciali all’Arena di Verona

I festeggiamenti prenderanno il via a maggio con “POOH 60 – La Nostra Storia in Arena”, due appuntamenti in programma il 14 e il 16 maggio all’Arena di Verona, luogo centrale nel percorso artistico della band.

Per la prima volta sul palco dell’Arena, i Pooh saranno accompagnati da un’orchestra di 40 elementi. Accanto a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ci sarà infatti l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso. Due serate pensate come spettacoli inediti, costruiti per attraversare sessant’anni di musica in uno dei palchi più iconici al mondo.

I biglietti per “POOH 60 – La Nostra Storia in Arena” sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Da settembre il tour nei palasport

Le celebrazioni proseguiranno da settembre con il ritorno nei palasport. “POOH 60 – La nostra storia – Palasport” porterà la band in sei città italiane per un totale di 14 date speciali, con una doppia data zero a Bergamo.

Il concept dei live sarà incentrato sulla storia del gruppo in ogni suo aspetto: dalle scalette alle scenografie, fino alle immagini e alle grafiche, pensate per ripercorrere sei decenni di carriera. Un’operazione che richiama idealmente quanto fatto nel 1991 con il tour dei 25 anni.

Date del tour “POOH 60 – La nostra storia – Palasport”

  • 25 settembre – Bergamo – ChorusLife Arena (data zero)
  • 26 settembre – Bergamo – ChorusLife Arena
  • 2 ottobre – Firenze – Nelson Mandela Forum
  • 3 ottobre – Firenze – Nelson Mandela Forum
  • 10 ottobre – Torino – Inalpi Arena
  • 11 ottobre – Torino – Inalpi Arena
  • 15 ottobre – Roma – Palazzo dello Sport
  • 16 ottobre – Roma – Palazzo dello Sport
  • 18 ottobre – Milano – Unipol Forum
  • 19 ottobre – Milano – Unipol Forum
  • 27 ottobre – Eboli (SA) – Palasele
  • 28 ottobre – Eboli (SA) – Palasele
  • 30 ottobre – Bari – Palaflorio
  • 31 ottobre – Bari – Palaflorio

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour.

Un anno di celebrazioni anche discografiche

Il sessantesimo anniversario non sarà celebrato solo dal vivo. Nel corso del 2026 sono previste anche uscite discografiche antologiche e progetti speciali, pensati per ripercorrere la storia dei Pooh attraverso il loro repertorio.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in sessant’anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti e segnato profondamente il pop rock italiano, anche grazie alle innovazioni portate nei live, nell’uso della tecnologia e nella costruzione degli spettacoli.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI




All Music Italia

Articoli più letti

Festival di Sanremo 2026 Nuove proposte 1

Chi vince Sanremo Giovani 2025: i due artisti scelti per le Nuove Proposte di Sanremo 2026
Mahmood firma la canzone Le cose non dette per il film di Gabriele Muccino 2

Mahmood firma “Le cose non dette”, la canzone originale del nuovo film di Gabriele Muccino (Trailer)
Copertina dell’album Tutto è possibile di Geolier con i featuring di Pino Daniele e 50 Cent 3

Geolier svela la tracklist di “Tutto è possibile”: l’album si apre con Pino Daniele e arriva fino a 50 Cent
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Annalisa annuncia il tour “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II” nei palasport nel 2026 5

Annalisa annuncia “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”: nuovi palasport nel 2026 e prima donna all’Arena Milano
Angelica Bove con il brano “Mattone” tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2025 6

Angelica Bove - Mattone. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025
Amici 25 pagelle dodicesima puntata 14 dicembre 7

Amici 2025, le pagelle della dodicesima puntata: Caterina e Lorenzo riaccendono la gara
Sanremo 2026: elenco dei titoli delle canzoni in gara al Festival 8

Festival di Sanremo 2026: tutti i titoli e i significati dei brani dei cantanti in gara
Scelti I dieci vincitori di Area Sanremo 2025 9

Area Sanremo 2025: scelti i dieci vincitori, da Albe a Tomasi. Tra loro i due che andranno al Festival
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 10

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta

Cerca su A.M.I.