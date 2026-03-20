20 Marzo 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
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20 Marzo 2026

New Music Friday 20 marzo 2026: le pagelle ai nuovi singoli con Dimartino, Juli e Coez, Achille Lauro e molti altri

Voti e recensioni di All Music Italia ai nuovi singoli usciti il 20 marzo.

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Collage degli artisti in uscita nel New Music Friday del 20 marzo 2026
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New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 20 marzo 2026 a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

Tra le nuove uscite musicali italiane del 20 marzo 2026 troviamo brani di Dimartino, Juli & Coez, ROB, Roshelle, Achille Lauro, Caparezza e molti altri.

Queste sono le pagelle della New Music Friday del 20 marzo 2026 dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Elenco completo delle nuove uscite della settimana.

Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 20 marzo 2026.

Continua

All Music Italia

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