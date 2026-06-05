5 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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5 Giugno 2026

Arisa, il 2026 tra festival e teatri: il calendario aggiornato dei concerti

Tutte le date dei concerti di Arisa nel 2026 tra festival estivi e teatri, con Milano e Napoli già sold out.

Tour di Oriana Meo
Arisa durante un concerto del tour 2026 tra Summer Tour e Live Tour nei teatri
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Arisa torna dal vivo nel 2026 con due percorsi distinti. Il Summer Tour 2026 la porterà nei festival e nelle principali rassegne estive italiane tra giugno e settembre, mentre da novembre prenderà il via il Live Tour 2026 nei teatri. In questa pagina trovate tutte le date aggiornate dei concerti di Arisa, le informazioni sui biglietti e la scaletta proposta nelle prime date del tour.

Arisa Summer Tour 2026: tutte le date

Data Location Città
13 giugno 2026 BE_LIVE Festival – Parco Bissuola Mestre (VE)
19 giugno 2026 Lazzaretto Bergamo
25 giugno 2026 San Giorgio Festival – La Cittadella Alessandria
28 giugno 2026 Palazzo Farnese Piacenza
30 giugno 2026 Teatro Romano Verona
4 luglio 2026 Forte di Bard Bard (AO)
7 luglio 2026 Festival di Villa Arconati Castellazzo di Bollate (MI)
9 luglio 2026 Festival dei Due Mondi – Piazza Duomo Spoleto (PG)
11 luglio 2026 Piazza Garibaldi Cervia (RA)
15 luglio 2026 Belvedere di San Leucio Caserta
19 luglio 2026 Suoni dal Monviso Sampeyre (CN)
28 luglio 2026 I Cantieri dell’Immaginario – Scalinata di San Bernardino L’Aquila
30 luglio 2026 Forum Eventi San Pancrazio Salentino (BR)
2 agosto 2026 Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino Zafferana Etnea (CT)
3 agosto 2026 Dream Pop Fest – Teatro di Verdura Palermo
5 agosto 2026 Akropolis Music Arena Agropoli (SA)
7 agosto 2026 Teatro La Versiliana Marina di Pietrasanta (LU)
8 agosto 2026 Castello Pasquini Castiglioncello (LI)
21 agosto 2026 Roccella Summer Festival – Teatro al Castello Roccella Ionica (RC)
29 agosto 2026 Vicenza in Festival – Piazza dei Signori Vicenza
4 settembre 2026 Piazza Capitolo Aquileia (UD)
6 settembre 2026 Sferisterio Macerata

Arisa Live Tour 2026: tutte le date nei teatri

Data Location Città
14 novembre 2026 Teatro Regio Parma
17 novembre 2026 Politeama Genovese Genova
19 novembre 2026 Teatro Verdi Montecatini Terme (PT)
23 novembre 2026 LAC Lugano
25 novembre 2026 Teatro Colosseo Torino
28 novembre 2026 Teatro Lirico Milano
SOLD OUT
30 novembre 2026 Teatro Verdi Firenze
2 dicembre 2026 Palatour Bitritto (BA)
4 dicembre 2026 Teatro Augusteo Napoli
SOLD OUT
7 dicembre 2026 Teatro Brancaccio Roma
10 dicembre 2026 Teatro Europauditorium Bologna
12 dicembre 2026 Teatro Galleria Legnano (MI)
14 dicembre 2026 Gran Teatro Geox Padova
16 dicembre 2026 Teatro Clerici Brescia
18 dicembre 2026 Teatro PalaUnical Mantova
21 dicembre 2026 Teatro Ponchielli Cremona

I concerti di Arisa nel 2026

Il calendario live di Arisa attraversa gran parte dell’Italia con due formule differenti. Durante l’estate l’artista sarà protagonista di festival, arene e rassegne all’aperto, mentre tra novembre e dicembre tornerà nei teatri con una serie di concerti dedicati al suo repertorio e ai brani dell’album Foto Mosse.

Tra le date del Live Tour risultano già sold out gli appuntamenti di Milano e Napoli. Questa pagina verrà aggiornata in caso di nuove date, cambi di calendario o ulteriori sold out.

La scaletta dei concerti di Arisa

La scaletta riportata di seguito è quella proposta durante la Live Première e non rappresenta necessariamente la setlist definitiva dei concerti del Summer Tour 2026 e del Live Tour 2026.

  • Sincerità
  • Malamorenò
  • Nuvole
  • Portami con te
  • Amore universale
  • Il tuo profumo
  • Magica favola
  • Atomi
  • Lonely Boy
  • Vento tra le braccia
  • Non mi mancherai
  • Foto mosse
  • Cime tempestose
  • Ed era maggio
  • Benedetti amanti
  • Arrivederci
  • Ortica
  • Medea
  • Missiva d’amore
  • Vasame
  • Amami
  • Canta ancora
  • Meraviglioso amore mio
  • Pace
  • La notte
  • Controvento
  • Rugiada

Biglietti per i concerti di Arisa 2026

I biglietti per i concerti di Arisa sono disponibili nei circuiti di prevendita autorizzati. Le date di Milano del 28 novembre e Napoli del 4 dicembre risultano attualmente sold out.

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