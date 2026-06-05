Arisa torna dal vivo nel 2026 con due percorsi distinti. Il Summer Tour 2026 la porterà nei festival e nelle principali rassegne estive italiane tra giugno e settembre, mentre da novembre prenderà il via il Live Tour 2026 nei teatri. In questa pagina trovate tutte le date aggiornate dei concerti di Arisa, le informazioni sui biglietti e la scaletta proposta nelle prime date del tour.
Arisa Summer Tour 2026: tutte le date
|Data
|Location
|Città
|13 giugno 2026
|BE_LIVE Festival – Parco Bissuola
|Mestre (VE)
|19 giugno 2026
|Lazzaretto
|Bergamo
|25 giugno 2026
|San Giorgio Festival – La Cittadella
|Alessandria
|28 giugno 2026
|Palazzo Farnese
|Piacenza
|30 giugno 2026
|Teatro Romano
|Verona
|4 luglio 2026
|Forte di Bard
|Bard (AO)
|7 luglio 2026
|Festival di Villa Arconati
|Castellazzo di Bollate (MI)
|9 luglio 2026
|Festival dei Due Mondi – Piazza Duomo
|Spoleto (PG)
|11 luglio 2026
|Piazza Garibaldi
|Cervia (RA)
|15 luglio 2026
|Belvedere di San Leucio
|Caserta
|19 luglio 2026
|Suoni dal Monviso
|Sampeyre (CN)
|28 luglio 2026
|I Cantieri dell’Immaginario – Scalinata di San Bernardino
|L’Aquila
|30 luglio 2026
|Forum Eventi
|San Pancrazio Salentino (BR)
|2 agosto 2026
|Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino
|Zafferana Etnea (CT)
|3 agosto 2026
|Dream Pop Fest – Teatro di Verdura
|Palermo
|5 agosto 2026
|Akropolis Music Arena
|Agropoli (SA)
|7 agosto 2026
|Teatro La Versiliana
|Marina di Pietrasanta (LU)
|8 agosto 2026
|Castello Pasquini
|Castiglioncello (LI)
|21 agosto 2026
|Roccella Summer Festival – Teatro al Castello
|Roccella Ionica (RC)
|29 agosto 2026
|Vicenza in Festival – Piazza dei Signori
|Vicenza
|4 settembre 2026
|Piazza Capitolo
|Aquileia (UD)
|6 settembre 2026
|Sferisterio
|Macerata
Arisa Live Tour 2026: tutte le date nei teatri
|Data
|Location
|Città
|14 novembre 2026
|Teatro Regio
|Parma
|17 novembre 2026
|Politeama Genovese
|Genova
|19 novembre 2026
|Teatro Verdi
|Montecatini Terme (PT)
|23 novembre 2026
|LAC
|Lugano
|25 novembre 2026
|Teatro Colosseo
|Torino
|28 novembre 2026
|Teatro Lirico
|Milano
SOLD OUT
|30 novembre 2026
|Teatro Verdi
|Firenze
|2 dicembre 2026
|Palatour
|Bitritto (BA)
|4 dicembre 2026
|Teatro Augusteo
|Napoli
SOLD OUT
|7 dicembre 2026
|Teatro Brancaccio
|Roma
|10 dicembre 2026
|Teatro Europauditorium
|Bologna
|12 dicembre 2026
|Teatro Galleria
|Legnano (MI)
|14 dicembre 2026
|Gran Teatro Geox
|Padova
|16 dicembre 2026
|Teatro Clerici
|Brescia
|18 dicembre 2026
|Teatro PalaUnical
|Mantova
|21 dicembre 2026
|Teatro Ponchielli
|Cremona
I concerti di Arisa nel 2026
Il calendario live di Arisa attraversa gran parte dell’Italia con due formule differenti. Durante l’estate l’artista sarà protagonista di festival, arene e rassegne all’aperto, mentre tra novembre e dicembre tornerà nei teatri con una serie di concerti dedicati al suo repertorio e ai brani dell’album Foto Mosse.
Tra le date del Live Tour risultano già sold out gli appuntamenti di Milano e Napoli. Questa pagina verrà aggiornata in caso di nuove date, cambi di calendario o ulteriori sold out.
La scaletta dei concerti di Arisa
La scaletta riportata di seguito è quella proposta durante la Live Première e non rappresenta necessariamente la setlist definitiva dei concerti del Summer Tour 2026 e del Live Tour 2026.
- Sincerità
- Malamorenò
- Nuvole
- Portami con te
- Amore universale
- Il tuo profumo
- Magica favola
- Atomi
- Lonely Boy
- Vento tra le braccia
- Non mi mancherai
- Foto mosse
- Cime tempestose
- Ed era maggio
- Benedetti amanti
- Arrivederci
- Ortica
- Medea
- Missiva d’amore
- Vasame
- Amami
- Canta ancora
- Meraviglioso amore mio
- Pace
- La notte
- Controvento
- Rugiada
Biglietti per i concerti di Arisa 2026
I biglietti per i concerti di Arisa sono disponibili nei circuiti di prevendita autorizzati. Le date di Milano del 28 novembre e Napoli del 4 dicembre risultano attualmente sold out.
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