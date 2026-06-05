Arisa torna dal vivo nel 2026 con due percorsi distinti. Il Summer Tour 2026 la porterà nei festival e nelle principali rassegne estive italiane tra giugno e settembre, mentre da novembre prenderà il via il Live Tour 2026 nei teatri. In questa pagina trovate tutte le date aggiornate dei concerti di Arisa, le informazioni sui biglietti e la scaletta proposta nelle prime date del tour.

Arisa Summer Tour 2026: tutte le date

Data Location Città 13 giugno 2026 BE_LIVE Festival – Parco Bissuola Mestre (VE) 19 giugno 2026 Lazzaretto Bergamo 25 giugno 2026 San Giorgio Festival – La Cittadella Alessandria 28 giugno 2026 Palazzo Farnese Piacenza 30 giugno 2026 Teatro Romano Verona 4 luglio 2026 Forte di Bard Bard (AO) 7 luglio 2026 Festival di Villa Arconati Castellazzo di Bollate (MI) 9 luglio 2026 Festival dei Due Mondi – Piazza Duomo Spoleto (PG) 11 luglio 2026 Piazza Garibaldi Cervia (RA) 15 luglio 2026 Belvedere di San Leucio Caserta 19 luglio 2026 Suoni dal Monviso Sampeyre (CN) 28 luglio 2026 I Cantieri dell’Immaginario – Scalinata di San Bernardino L’Aquila 30 luglio 2026 Forum Eventi San Pancrazio Salentino (BR) 2 agosto 2026 Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino Zafferana Etnea (CT) 3 agosto 2026 Dream Pop Fest – Teatro di Verdura Palermo 5 agosto 2026 Akropolis Music Arena Agropoli (SA) 7 agosto 2026 Teatro La Versiliana Marina di Pietrasanta (LU) 8 agosto 2026 Castello Pasquini Castiglioncello (LI) 21 agosto 2026 Roccella Summer Festival – Teatro al Castello Roccella Ionica (RC) 29 agosto 2026 Vicenza in Festival – Piazza dei Signori Vicenza 4 settembre 2026 Piazza Capitolo Aquileia (UD) 6 settembre 2026 Sferisterio Macerata

Arisa Live Tour 2026: tutte le date nei teatri

Data Location Città 14 novembre 2026 Teatro Regio Parma 17 novembre 2026 Politeama Genovese Genova 19 novembre 2026 Teatro Verdi Montecatini Terme (PT) 23 novembre 2026 LAC Lugano 25 novembre 2026 Teatro Colosseo Torino 28 novembre 2026 Teatro Lirico Milano

SOLD OUT 30 novembre 2026 Teatro Verdi Firenze 2 dicembre 2026 Palatour Bitritto (BA) 4 dicembre 2026 Teatro Augusteo Napoli

SOLD OUT 7 dicembre 2026 Teatro Brancaccio Roma 10 dicembre 2026 Teatro Europauditorium Bologna 12 dicembre 2026 Teatro Galleria Legnano (MI) 14 dicembre 2026 Gran Teatro Geox Padova 16 dicembre 2026 Teatro Clerici Brescia 18 dicembre 2026 Teatro PalaUnical Mantova 21 dicembre 2026 Teatro Ponchielli Cremona

I concerti di Arisa nel 2026

Il calendario live di Arisa attraversa gran parte dell’Italia con due formule differenti. Durante l’estate l’artista sarà protagonista di festival, arene e rassegne all’aperto, mentre tra novembre e dicembre tornerà nei teatri con una serie di concerti dedicati al suo repertorio e ai brani dell’album Foto Mosse.

Tra le date del Live Tour risultano già sold out gli appuntamenti di Milano e Napoli. Questa pagina verrà aggiornata in caso di nuove date, cambi di calendario o ulteriori sold out.

La scaletta dei concerti di Arisa

La scaletta riportata di seguito è quella proposta durante la Live Première e non rappresenta necessariamente la setlist definitiva dei concerti del Summer Tour 2026 e del Live Tour 2026.

Sincerità

Malamorenò

Nuvole

Portami con te

Amore universale

Il tuo profumo

Magica favola

Atomi

Lonely Boy

Vento tra le braccia

Non mi mancherai

Foto mosse

Cime tempestose

Ed era maggio

Benedetti amanti

Arrivederci

Ortica

Medea

Missiva d’amore

Vasame

Amami

Canta ancora

Meraviglioso amore mio

Pace

La notte

Controvento

Rugiada

Biglietti per i concerti di Arisa 2026

I biglietti per i concerti di Arisa sono disponibili nei circuiti di prevendita autorizzati. Le date di Milano del 28 novembre e Napoli del 4 dicembre risultano attualmente sold out.

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