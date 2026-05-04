4 Maggio 2026
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4 Maggio 2026

Arisa, Rugiada arriva dopo il Primo Maggio: testo e significato del nuovo singolo

Il brano esce l’8 maggio ed è scritto da Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Ettorre.

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Arisa nella foto promozionale di Rugiada, nuovo singolo in uscita l’8 maggio Titolo immagine: Arisa - Rugiada
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Arisa Rugiada testo e significato: il nuovo singolo inedito di Arisa uscirà venerdì 8 maggio 2026, pochi giorni dopo la conduzione del Concerto del Primo Maggio a Roma.

Rugiada arriva dopo Magica Favola, brano presentato al Festival di Sanremo, e dopo Il tuo profumo. Il singolo segue anche la pubblicazione di Foto Mosse, il nuovo album di Arisa uscito il 17 aprile.

Il brano è scritto da Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Ettorre. Nessun player ufficiale è al momento disponibile: verrà eventualmente inserito dopo l’uscita del singolo.

ArisaRugiada: il significato del brano

Rugiada racconta una ricerca di sé costruita sui contrasti. Nel comunicato stampa si parla di un brano in cui anche le fragilità trovano una forma luminosa, senza essere cancellate o trasformate in una formula rassicurante.

La frase citata nel lancio, “che si posa come la rugiada e il mondo brilla un po’”, dà una prima indicazione sull’immaginario scelto: qualcosa di leggero, quasi impercettibile, che però cambia la percezione delle cose.

Sul piano sonoro, il singolo viene descritto come un brano tra intimità e apertura. La produzione ha una pulsazione in cassa dritta e guarda ad atmosfere vicine alla dance, mantenendo però una componente emotiva centrale nella scrittura di questa fase di Arisa.

Il testo di Rugiada di Arisa

Il testo di Rugiada sarà disponibile in questa pagina a partire dall’8 maggio 2026, giorno di uscita del singolo.

Al momento l’unico verso diffuso nel comunicato stampa è: “che si posa come la rugiada e il mondo brilla un po’”.

Arisa porterà Rugiada anche in tour

Rugiada entrerà anche nel nuovo percorso live di Arisa, che partirà a fine maggio con le date première, già tutte sold out, per poi proseguire durante l’estate nelle location all’aperto e in autunno nei teatri.

La scaletta unirà i brani di Foto Mosse ad alcuni passaggi della carriera dell’artista, accompagnando dal vivo questa nuova fase discografica.

Crediti di Rugiada

Titolo: Rugiada
Artista: Arisa
Autori: Federica Abbate, Nicola Lazzarin, Jacopo Ettorre
Data di uscita: 8 maggio 2026

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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