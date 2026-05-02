Concerto Primo Maggio 2026 ascolti: l’edizione di quest’anno del Concertone di Piazza San Giovanni in Laterano ha chiuso con una prima serata al 12,83% di share e una media di circa 1,72 milioni di spettatori. Il dato segna una crescita rispetto al 2025 nella fascia più forte della giornata televisiva, ma non nel numero assoluto di spettatori.

Il Concerto del Primo Maggio 2026, condotto da Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon, è andato in onda su Rai 3 e RaiPlay con il tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Secondo i dati diffusi dall’ufficio stampa dell’evento, l’anteprima pomeridiana, trasmessa tra le 15:18 e le 16:12, ha registrato 716mila spettatori con l’8,1% di share. Il pomeriggio, dalle 16:12 alle 18:57, ha ottenuto 864mila spettatori con il 9,5%.

Concerto Primo Maggio 2026: la prima serata cresce al 12,83%

La prima parte della serata, trasmessa dalle 20:01 alle 21:47, ha raccolto 1 milione 716mila spettatori con il 9,9% di share.

Il dato più alto arriva dal prime time. Dalle 21:52 alle 24:24, il Concertone ha raggiunto 1 milione 713mila spettatori con il 12,83% di share. Nel 2025 la stessa fascia aveva segnato l’11,1%, secondo quanto indicato dal comunicato stampa dell’organizzazione.

La piazza, sempre secondo i dati diffusi, è stata gremita fin dalla mattina, con oltre 250mila presenze nel corso della giornata. Sul fronte social, il topic #1M2026 ha generato una copertura mediatica dichiarata di 90 milioni e oltre 1,5 milioni di interazioni sulle piattaforme digitali.

Il Concerto Primo Maggio 2026 nello storico degli ascolti

Lo storico degli ascolti del Concerto del Primo Maggio dal 2010 al 2026 racconta una doppia lettura. L’edizione 2026 conquista il miglior dato di share nella seconda parte serale, ma non il record di spettatori.

Il record di spettatori in seconda parte resta al 2011, con 2 milioni 562mila spettatori e l’11,19% di share. Il dato più basso della stessa fascia, tra quelli presenti nello storico, è quello del 2014, con 919mila spettatori e il 3,87%.

Per la prima parte, il risultato più alto in spettatori è quello del 2020, con 2 milioni 264mila spettatori, mentre il miglior share resta quello del 2012, con il 12,79%. Il dato più basso in spettatori è invece quello del 2026, con 864mila spettatori, mentre lo share più basso è quello del 2016, con il 6,43%.

Anche sull’anteprima il 2026 segna il dato più basso in spettatori tra le edizioni con rilevazione disponibile: 716mila spettatori. Il record resta al 2020, con 2 milioni 177mila spettatori. Sullo share, invece, il valore più alto è il 12,60% del 2023, mentre il più basso è il 4,55% del 2016.

CONCERTO PRIMO MAGGIO: I RECORD DELLO STORICO ASCOLTI

Seconda parte, share più alto: 2026, 12,83%.

Seconda parte, spettatori più alti: 2011, 2.562.000 spettatori.

Seconda parte, dato più basso: 2014, 919.000 spettatori e 3,87% di share.

Prima parte, spettatori più alti: 2020, 2.264.000 spettatori.

Prima parte, share più alto: 2012, 12,79%.

Prima parte, spettatori più bassi: 2026, 864.000 spettatori.

Anteprima, spettatori più alti: 2020, 2.177.000 spettatori.

Anteprima, spettatori più bassi: 2026, 716.000 spettatori.

Lo storico degli ascolti del Concerto del Primo Maggio dal 2010 al 2026

Anno Anteprima Prima parte Seconda parte / prime time 2010 – 973.000 spettatori, 10,73% 1.089.000 spettatori, 4,93% 2011 – 1.513.000 spettatori, 11,36% 2.562.000 spettatori, 11,19% 2012 1.239.000 spettatori, 9,28% 1.696.000 spettatori, 12,79% 1.606.000 spettatori, 6,80% 2013 1.129.000 spettatori, 9,63% 1.243.000 spettatori, 11,33% 1.829.000 spettatori, 8,70% 2014 914.000 spettatori, 7,66% 955.000 spettatori, 9,14% 919.000 spettatori, 3,87% 2015 960.000 spettatori, 7,23% 998.000 spettatori, 7,63% 934.000 spettatori, 4,25% 2016 4,55% 983.000 spettatori, 6,43% 1.181.000 spettatori, 5,39% 2017 1.023.000 spettatori, 8,20% 1.308.000 spettatori, 10,60% 1.128.000 spettatori, 5,00% 2018 1.086.000 spettatori, 8,30% 1.109.000 spettatori, 8,70% 1.456.000 spettatori, 6,70% 2019 799.000 spettatori, 6,60% 989.000 spettatori, 8,70% 1.210.000 spettatori, 5,70% 2020 2.177.000 spettatori, 8,00% 2.264.000 spettatori 8,70% 2021 1.255.000 spettatori, 8,70% 1.347.000 spettatori, 8,50% 1.564.000 spettatori, 6,90% 2022 959.000 spettatori, 8,60% 954.000 spettatori, 8,20% 1.667.000 spettatori, 10,40% 2023 1.403.000 spettatori, 12,60% 1.445.000 spettatori, 11,80% 1.813.000 spettatori, 11,30% 2024 1.286.000 spettatori, 11,10% 1.514.000 spettatori, 12,60% 1.837.000 spettatori, 11,90% 2025 883.000 spettatori, 10,10% 1.097.000 spettatori, 12,40% 1.774.000 spettatori, 11,30% 2026 716.000 spettatori, 8,10% 864.000 spettatori, 9,50% 1.713.000 spettatori, 12,83%

Il confronto con le ultime edizioni del Primo Maggio

Il 2026 non supera il 2024 in valori assoluti nella fascia serale: due anni fa il dato era di 1 milione 837mila spettatori con l’11,90%. Nel 2025 gli spettatori erano 1 milione 774mila con l’11,30%.

L’edizione 2026 si ferma a 1 milione 713mila spettatori, ma porta lo share al 12,83%. Il risultato più competitivo dell’anno, quindi, è la quota di pubblico davanti alla tv in prime time, non il numero assoluto di spettatori.

Il pomeriggio resta più debole. L’anteprima del 2026, con 716mila spettatori, scende rispetto agli 883mila del 2025 e agli 1,286 milioni del 2024. Anche la prima parte pomeridiana, con 864mila spettatori, è sotto le ultime due edizioni.

Tutti i conduttori del Concerto del Primo Maggio dal 1990 al 2026

La conduzione del Concerto del Primo Maggio ha cambiato spesso volto: giornalisti, attori, comici, conduttori televisivi e artisti musicali. Nel 2026 il palco è stato affidato ad Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon.

Edizione Anno Conduzione 1 1990 Carlo Massarini, Ombretta Colli 2 1991 Vincenzo Mollica 3 1992 Vincenzo Mollica 4 1993 Vincenzo Mollica, Paolo Zaccagnini 5 1994 Vincenzo Mollica 6 1995 Piero Chiambretti, Kay Rush, Paolo Rossi 7 1996 Piero Chiambretti, Kay Rush, Gianni Minà 8 1997 Piero Chiambretti, Kay Rush, Gianni Minà 9 1998 Pierluigi Diaco, Enrico Silvestrin, Paola Maugeri 10 1999 Asia Argento, Mixo 11 2000 Piero Chiambretti, Kay Rush 12 2001 Piero Chiambretti, Sarah Felberbaum, Rosalinda Celentano 13 2002 Claudio Amendola 14 2003 Claudio Amendola, Paola Cortellesi, Marco Baldini 15 2004 Claudio Bisio, Paolo Cevoli 16 2005 Claudio Bisio, Antonio Cornacchione 17 2006 Claudio Bisio 18 2007 Paolo Rossi, Claudia Gerini, Andrea Rivera 19 2008 Claudio Santamaria 20 2009 Sergio Castellitto 21 2010 Sabrina Impacciatore 22 2011 Neri Marcorè 23 2012 Francesco Pannofino, Virginia Raffaele 24 2013 Geppi Cucciari, Vincenzo Mollica, Dario Vergassola 25 2014 Francesca Barra, Edoardo Leo, Dario Vergassola 26 2015 Camila Raznovich, Vincenzo Mollica, Dario Vergassola 27 2016 Luca Barbarossa, Mariolina Simone 28 2017 Camila Raznovich, Clementino 29 2018 Ambra Angiolini, Lodo Guenzi 30 2019 Ambra Angiolini, Lodo Guenzi 31 2020 Ambra Angiolini 32 2021 Ambra Angiolini, Stefano Fresi, Lillo 33 2022 Ambra Angiolini, Bugo, Mara Maionchi 34 2023 Ambra Angiolini, Fabrizio Biggio 35 2024 Noemi, Ermal Meta 36 2025 Noemi, Ermal Meta, BigMama 37 2026 Arisa, BigMama, Pierpaolo Spollon

Il Primo Maggio 2026 tra tv, piazza e social

Il dato televisivo del Concerto Primo Maggio 2026 va letto insieme alla presenza in piazza e alla circolazione social. L’organizzazione parla di oltre 250mila spettatori a Piazza San Giovanni nel corso della giornata e di una forte spinta digitale attorno a #1M2026.

La televisione, però, resta il terreno su cui confrontare davvero le edizioni. E qui il 2026 porta a casa un prime time più alto in share, pur senza raggiungere il numero di spettatori delle annate più forti tra il 2023 e il 2025.