Concerto Primo Maggio 2026 ascolti: l’edizione di quest’anno del Concertone di Piazza San Giovanni in Laterano ha chiuso con una prima serata al 12,83% di share e una media di circa 1,72 milioni di spettatori. Il dato segna una crescita rispetto al 2025 nella fascia più forte della giornata televisiva, ma non nel numero assoluto di spettatori.
Il Concerto del Primo Maggio 2026, condotto da Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon, è andato in onda su Rai 3 e RaiPlay con il tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.
Secondo i dati diffusi dall’ufficio stampa dell’evento, l’anteprima pomeridiana, trasmessa tra le 15:18 e le 16:12, ha registrato 716mila spettatori con l’8,1% di share. Il pomeriggio, dalle 16:12 alle 18:57, ha ottenuto 864mila spettatori con il 9,5%.
Concerto Primo Maggio 2026: la prima serata cresce al 12,83%
La prima parte della serata, trasmessa dalle 20:01 alle 21:47, ha raccolto 1 milione 716mila spettatori con il 9,9% di share.
Il dato più alto arriva dal prime time. Dalle 21:52 alle 24:24, il Concertone ha raggiunto 1 milione 713mila spettatori con il 12,83% di share. Nel 2025 la stessa fascia aveva segnato l’11,1%, secondo quanto indicato dal comunicato stampa dell’organizzazione.
La piazza, sempre secondo i dati diffusi, è stata gremita fin dalla mattina, con oltre 250mila presenze nel corso della giornata. Sul fronte social, il topic #1M2026 ha generato una copertura mediatica dichiarata di 90 milioni e oltre 1,5 milioni di interazioni sulle piattaforme digitali.
Il Concerto Primo Maggio 2026 nello storico degli ascolti
Lo storico degli ascolti del Concerto del Primo Maggio dal 2010 al 2026 racconta una doppia lettura. L’edizione 2026 conquista il miglior dato di share nella seconda parte serale, ma non il record di spettatori.
Il record di spettatori in seconda parte resta al 2011, con 2 milioni 562mila spettatori e l’11,19% di share. Il dato più basso della stessa fascia, tra quelli presenti nello storico, è quello del 2014, con 919mila spettatori e il 3,87%.
Per la prima parte, il risultato più alto in spettatori è quello del 2020, con 2 milioni 264mila spettatori, mentre il miglior share resta quello del 2012, con il 12,79%. Il dato più basso in spettatori è invece quello del 2026, con 864mila spettatori, mentre lo share più basso è quello del 2016, con il 6,43%.
Anche sull’anteprima il 2026 segna il dato più basso in spettatori tra le edizioni con rilevazione disponibile: 716mila spettatori. Il record resta al 2020, con 2 milioni 177mila spettatori. Sullo share, invece, il valore più alto è il 12,60% del 2023, mentre il più basso è il 4,55% del 2016.
Seconda parte, share più alto: 2026, 12,83%.
Seconda parte, spettatori più alti: 2011, 2.562.000 spettatori.
Seconda parte, dato più basso: 2014, 919.000 spettatori e 3,87% di share.
Prima parte, spettatori più alti: 2020, 2.264.000 spettatori.
Prima parte, share più alto: 2012, 12,79%.
Prima parte, spettatori più bassi: 2026, 864.000 spettatori.
Anteprima, spettatori più alti: 2020, 2.177.000 spettatori.
Anteprima, spettatori più bassi: 2026, 716.000 spettatori.
Lo storico degli ascolti del Concerto del Primo Maggio dal 2010 al 2026
|Anno
|Anteprima
|Prima parte
|Seconda parte / prime time
|2010
|–
|973.000 spettatori, 10,73%
|1.089.000 spettatori, 4,93%
|2011
|–
|1.513.000 spettatori, 11,36%
|2.562.000 spettatori, 11,19%
|2012
|1.239.000 spettatori, 9,28%
|1.696.000 spettatori, 12,79%
|1.606.000 spettatori, 6,80%
|2013
|1.129.000 spettatori, 9,63%
|1.243.000 spettatori, 11,33%
|1.829.000 spettatori, 8,70%
|2014
|914.000 spettatori, 7,66%
|955.000 spettatori, 9,14%
|919.000 spettatori, 3,87%
|2015
|960.000 spettatori, 7,23%
|998.000 spettatori, 7,63%
|934.000 spettatori, 4,25%
|2016
|4,55%
|983.000 spettatori, 6,43%
|1.181.000 spettatori, 5,39%
|2017
|1.023.000 spettatori, 8,20%
|1.308.000 spettatori, 10,60%
|1.128.000 spettatori, 5,00%
|2018
|1.086.000 spettatori, 8,30%
|1.109.000 spettatori, 8,70%
|1.456.000 spettatori, 6,70%
|2019
|799.000 spettatori, 6,60%
|989.000 spettatori, 8,70%
|1.210.000 spettatori, 5,70%
|2020
|2.177.000 spettatori, 8,00%
|2.264.000 spettatori
|8,70%
|2021
|1.255.000 spettatori, 8,70%
|1.347.000 spettatori, 8,50%
|1.564.000 spettatori, 6,90%
|2022
|959.000 spettatori, 8,60%
|954.000 spettatori, 8,20%
|1.667.000 spettatori, 10,40%
|2023
|1.403.000 spettatori, 12,60%
|1.445.000 spettatori, 11,80%
|1.813.000 spettatori, 11,30%
|2024
|1.286.000 spettatori, 11,10%
|1.514.000 spettatori, 12,60%
|1.837.000 spettatori, 11,90%
|2025
|883.000 spettatori, 10,10%
|1.097.000 spettatori, 12,40%
|1.774.000 spettatori, 11,30%
|2026
|716.000 spettatori, 8,10%
|864.000 spettatori, 9,50%
|1.713.000 spettatori, 12,83%
Il confronto con le ultime edizioni del Primo Maggio
Il 2026 non supera il 2024 in valori assoluti nella fascia serale: due anni fa il dato era di 1 milione 837mila spettatori con l’11,90%. Nel 2025 gli spettatori erano 1 milione 774mila con l’11,30%.
L’edizione 2026 si ferma a 1 milione 713mila spettatori, ma porta lo share al 12,83%. Il risultato più competitivo dell’anno, quindi, è la quota di pubblico davanti alla tv in prime time, non il numero assoluto di spettatori.
Il pomeriggio resta più debole. L’anteprima del 2026, con 716mila spettatori, scende rispetto agli 883mila del 2025 e agli 1,286 milioni del 2024. Anche la prima parte pomeridiana, con 864mila spettatori, è sotto le ultime due edizioni.
Tutti i conduttori del Concerto del Primo Maggio dal 1990 al 2026
La conduzione del Concerto del Primo Maggio ha cambiato spesso volto: giornalisti, attori, comici, conduttori televisivi e artisti musicali. Nel 2026 il palco è stato affidato ad Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon.
|Edizione
|Anno
|Conduzione
|1
|1990
|Carlo Massarini, Ombretta Colli
|2
|1991
|Vincenzo Mollica
|3
|1992
|Vincenzo Mollica
|4
|1993
|Vincenzo Mollica, Paolo Zaccagnini
|5
|1994
|Vincenzo Mollica
|6
|1995
|Piero Chiambretti, Kay Rush, Paolo Rossi
|7
|1996
|Piero Chiambretti, Kay Rush, Gianni Minà
|8
|1997
|Piero Chiambretti, Kay Rush, Gianni Minà
|9
|1998
|Pierluigi Diaco, Enrico Silvestrin, Paola Maugeri
|10
|1999
|Asia Argento, Mixo
|11
|2000
|Piero Chiambretti, Kay Rush
|12
|2001
|Piero Chiambretti, Sarah Felberbaum, Rosalinda Celentano
|13
|2002
|Claudio Amendola
|14
|2003
|Claudio Amendola, Paola Cortellesi, Marco Baldini
|15
|2004
|Claudio Bisio, Paolo Cevoli
|16
|2005
|Claudio Bisio, Antonio Cornacchione
|17
|2006
|Claudio Bisio
|18
|2007
|Paolo Rossi, Claudia Gerini, Andrea Rivera
|19
|2008
|Claudio Santamaria
|20
|2009
|Sergio Castellitto
|21
|2010
|Sabrina Impacciatore
|22
|2011
|Neri Marcorè
|23
|2012
|Francesco Pannofino, Virginia Raffaele
|24
|2013
|Geppi Cucciari, Vincenzo Mollica, Dario Vergassola
|25
|2014
|Francesca Barra, Edoardo Leo, Dario Vergassola
|26
|2015
|Camila Raznovich, Vincenzo Mollica, Dario Vergassola
|27
|2016
|Luca Barbarossa, Mariolina Simone
|28
|2017
|Camila Raznovich, Clementino
|29
|2018
|Ambra Angiolini, Lodo Guenzi
|30
|2019
|Ambra Angiolini, Lodo Guenzi
|31
|2020
|Ambra Angiolini
|32
|2021
|Ambra Angiolini, Stefano Fresi, Lillo
|33
|2022
|Ambra Angiolini, Bugo, Mara Maionchi
|34
|2023
|Ambra Angiolini, Fabrizio Biggio
|35
|2024
|Noemi, Ermal Meta
|36
|2025
|Noemi, Ermal Meta, BigMama
|37
|2026
|Arisa, BigMama, Pierpaolo Spollon
Il Primo Maggio 2026 tra tv, piazza e social
Il dato televisivo del Concerto Primo Maggio 2026 va letto insieme alla presenza in piazza e alla circolazione social. L’organizzazione parla di oltre 250mila spettatori a Piazza San Giovanni nel corso della giornata e di una forte spinta digitale attorno a #1M2026.
La televisione, però, resta il terreno su cui confrontare davvero le edizioni. E qui il 2026 porta a casa un prime time più alto in share, pur senza raggiungere il numero di spettatori delle annate più forti tra il 2023 e il 2025.