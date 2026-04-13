Arisa annuncia un lungo ciclo di concerti in Italia per il 2026, tra instore, date live première, summer tour e tour nei teatri in autunno. Il tour prende il via il 19 aprile con gli appuntamenti instore legati all’uscita del nuovo album Foto Mosse e prosegue fino a dicembre 2026 con oltre venti date nei principali teatri italiani. I biglietti per le date live sono disponibili nelle prevendite abituali.

Arisa concerti 2026: tutte le date del tour

Arisa – Instore tour

19 aprile 2026 – Roma, Maximo Shopping Center, ore 17.30

22 aprile 2026 – Nola (NA ), Centro Commerciale Vulcano Buono, ore 17.30

26 aprile 2026 – Milano, Mondadori Duomo, ore 17.00

29 aprile 2026 – Bussolengo (VR), Centro Commerciale Porte dell’Adige, ore 18.00

3 maggio 2026 – Torino, Centro Commerciale Porte di Torino, ore 17.00

Arisa – Live Première

20 maggio 2026 – Civitanova Marche (MC), Teatro Rossini (data zero)

22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio – SOLD OUT

29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT

Arisa – Summer Tour

13 giugno 2026 – Mestre (VE), Parco Bissuola

25 giugno 2026 – Alessandria, San Giorgio Festival – La Cittadella

28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese

30 giugno 2026 – Verona, Teatro Romano

4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard

7 luglio 2026 – Castellazzo di Bollate (MI), Festival di Villa Arconati

11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio

19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso

30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino

3 agosto 2026 – Palermo, Teatro Verdura

7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival

8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello

29 agosto 2026 – Vicenza, Piazza dei Signori

4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Piazza Capitolo

6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio

Arisa – Live Tour

14 novembre 2026 – Parma, Teatro Regio

17 novembre 2026 – Genova, Politeama Genovese

19 novembre 2026 – Montecatini Terme (PT), Teatro Verdi

23 novembre 2026 – Lugano, LAC

25 novembre 2026 – Torino, Teatro Colosseo

28 novembre 2026 – Milano, Teatro Lirico

30 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi

2 dicembre 2026 – Bari Bitritto, Palatour

4 dicembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo

7 dicembre 2026 – Roma, Teatro Brancaccio

10 dicembre 2026 – Bologna, Europauditorium

12 dicembre 2026 – Legnano (MI), Teatro Galleria

14 dicembre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox

16 dicembre 2026 – Brescia, Teatro Clerici

21 dicembre 2026 – Cremona, Teatro Ponchielli

Il nuovo tour di Arisa

Il 2026 è l’anno del ritorno di Arisa sui palchi italiani dopo la pubblicazione di Foto Mosse, il suo album più personale, in cui per la prima volta firma tutti i brani come autrice e/o compositrice. Il tour parte dagli instore di aprile, passa per le date live première di maggio – Roma e Milano già sold out – e si estende attraverso l’estate in alcune delle location più suggestive d’Italia, per chiudersi con un lungo ciclo nei teatri tra novembre e dicembre. Un percorso costruito attorno a un disco che parla di relazioni imperfette e di amore senza misura, e che dal vivo trova la sua dimensione più diretta.

Il percorso di Arisa

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, ha debuttato al Festival di Sanremo nel 2009 con Sincerità, vincendo nella categoria Nuove Proposte. Da allora ha partecipato più volte al Festival, vincendo l’edizione 2014 con Controvento. Nel 2026 è tornata a Sanremo con Magica Favola, anticipando l’uscita di Foto Mosse, il suo primo album in cinque anni e il primo in cui firma interamente il repertorio.

La scaletta del tour di Arisa 2026

La scaletta ufficiale del tour di Arisa 2026 non è ancora disponibile. Tra i brani attesi in scaletta ci sono i singoli estratti da Foto Mosse, tra cui Magica Favola e Il tuo profumo, oltre ai grandi successi della sua carriera. Aggiorneremo questa sezione non appena la scaletta sarà resa nota.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti di Arisa sono disponibili nelle prevendite abituali. Le date live première di Roma (Teatro Brancaccio, 22 maggio) e Milano (Teatro Lirico, 29 maggio) sono già sold out.

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