23 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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23 Giugno 2026

Rancore riparte da “Tarek da colorare”: dopo i sold out arriva il tour estivo

Dopo i sold out di Milano e Roma, Rancore porta dal vivo i brani di TAREK DA COLORARE con una tournée estiva nei festival italiani.

Tour di Oriana Meo
Rancore in una foto promozionale legata al tour 2026 Tarek da colorare Live, tra colori e richiami all'immaginario del nuovo album.
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Rancore è pronto a tornare dal vivo con le date estive di Tarek da colorare Live. Dopo l’uscita del nuovo album TAREK DA COLORARE, entrato al terzo posto della classifica FIMI per album e supporti fisici, e dopo i concerti primaverili di Milano e Roma che hanno registrato il tutto esaurito, il rapper romano riparte con una serie di appuntamenti in festival e rassegne in tutta Italia.

La tournée prenderà il via il 25 giugno da Salerno e accompagnerà l’artista fino ad agosto, attraversando diverse città italiane. Il tour è prodotto e organizzato da Django Music.

Rancore concerti 2026: le date di Tarek da colorare Live

Data Location Città
25 giugno 2026 Limen Festival Salerno
4 luglio 2026 Memorabilia Festival Recanati
6 luglio 2026 Bonsai Bologna
10 luglio 2026 Anfiteatro delle Cascine Firenze
13 luglio 2026 Flowers Festival Collegno
14 luglio 2026 Jamrock Festival Vicenza
22 luglio 2026 Riverock Assisi
23 luglio 2026 UNDER Festival Marina di Ravenna
25 luglio 2026 Primigenia Music Awards Showcase Palestrina
27 luglio 2026 Bembe Music Festival Torre Santa Susanna
2 agosto 2026 Onde Mediterranee Gradisca d’Isonzo
10 agosto 2026 Dromos Festival Masullas

Il tour estivo dopo l’uscita di TAREK DA COLORARE

Le nuove date arrivano a poche settimane dalla pubblicazione di TAREK DA COLORARE, album che segna un nuovo capitolo nel percorso di Rancore. Il progetto riparte dal personaggio di Tarek, già protagonista di lavori precedenti, ma lo colloca in una realtà diversa dopo la perdita dei ricordi dello Xenoverso.

Nel disco trovano spazio riflessioni sull’identità, sul linguaggio e sulla frammentazione sociale, temi che attraversano gran parte della scrittura dell’artista romano.

Il percorso di Rancore

Rancore, nome d’arte di Tarek Iurcich, è attivo dalla metà degli anni Duemila. Dopo gli esordi nel freestyle e la collaborazione con DJ Myke, si è affermato come una delle voci più riconoscibili del rap italiano grazie a lavori come Silenzio, Musica per bambini e Xenoverso.

Nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Daniele Silvestri con Argentovivo, brano premiato dalla critica e successivamente vincitore della Targa Tenco come miglior canzone. Nel 2020 è tornato all’Ariston con Eden, ottenendo nuovamente il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Negli ultimi anni ha affiancato all’attività musicale anche incontri nelle scuole, workshop e iniziative dedicate alla scrittura e all’hip hop.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date di Tarek da colorare Live sono disponibili online e nei circuiti di vendita abituali.

Informazioni e prevendite sono disponibili attraverso i canali ufficiali dell’artista.

Foto: Giovanna Onofri

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