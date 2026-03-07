Rancore nei libri di scuola: il brano “Arakno 2100” studiato in un manuale di storia

Il rap italiano entra nei libri di scuola. Alcuni versi di Arakno 2100, brano di Rancore contenuto nell’album Xenoverso del 2022, sono stati inseriti in un manuale di storia utilizzato nelle scuole superiori italiane.

Il manuale Generazioni è utilizzato nelle scuole superiori italiane e viene adottato da molti istituti per lo studio della storia contemporanea.

La canzone viene citata all’interno del libro Generazioni, in una sezione dedicata al luddismo, il movimento operaio nato in Inghilterra tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo e legato alla figura simbolica di Ned Ludd.

Nel volume compare infatti una pagina intitolata “Il mito di Ned Ludd nel 2100”, in cui il brano di Rancore viene analizzato come esempio di reinterpretazione contemporanea e distopica del mito luddista.

Il brano “Arakno 2100” di Rancore analizzato in un libro di storia

Nel manuale si spiega come nella canzone Rancore immagini un futuro dominato dalla tecnologia e dalle reti digitali, in cui gli individui hanno progressivamente perso libertà a causa del predominio della rete.

In questo scenario prende forma un nuovo movimento luddista guidato dalla figura simbolica di Arakno Boy, che nella narrazione del brano rappresenta una forma di ribellione contro il sistema tecnologico.

Il manuale utilizza quindi un brano di rap contemporaneo per raccontare e reinterpretare un fenomeno storico nato oltre due secoli fa.

La pagina del libro riporta anche alcuni versi della canzone:

“Dalla fine di quel diciottesimo secolo

all’alba del 1800 / Nuova classe operaia

in un mondo di industrie viveva in un certo fermento…”

“Quella notte fatale è la data / Con la rete che ti attanaglia

Tutto quanto il paese per strada e come bandiera una calzamaglia…”

Il testo viene quindi utilizzato come esempio di come la musica contemporanea possa rielaborare eventi storici attraverso una narrazione futuristica.

Rancore commenta: “Una grande soddisfazione finire in un libro di storia”

È stato lo stesso Rancore a raccontare la scoperta sui social, spiegando di essere rimasto sorpreso nel vedere le proprie rime all’interno di un libro di storia destinato agli studenti.

L’artista ha definito l’inserimento nel manuale una grande soddisfazione, sottolineando quanto la storia rappresenti una materia fondamentale nella formazione delle persone e nella costruzione della percezione del presente e del futuro.

Con ironia ha anche aggiunto quanto sia curioso sentirsi spesso “fuori dal proprio tempo” e allo stesso tempo essere citato in una narrazione che riguarda eventi compresi tra il 1650 e il 1900.

Infine il rapper ha voluto ringraziare anche gli studenti che negli ultimi anni hanno dedicato tesi di laurea allo Xenoverso, l’universo narrativo costruito attraverso i suoi dischi.

Per chi crea mondi, ha spiegato, non esiste soddisfazione più grande che vederli studiati, analizzati e reinterpretati.

Non è la prima volta che il mondo dello Xenoverso di Rancore diventa oggetto di studio: negli ultimi anni diversi studenti hanno dedicato tesi universitarie all’universo narrativo costruito dal rapper.

Un segnale di come il rap italiano, nato come linguaggio urbano e generazionale, stia sempre più entrando anche nei contesti culturali e accademici, diventando materia di analisi e studio.