Rancore è pronto a portarci nello Xenoverso con un tour estivo totalmente immersivo

Rancore tour 2023.

Il rapper ha annunciato le date del suo tour estivo legato all’ultimo album, Xenoverso, in partenza l’1 maggio 2023.

Il disco, lanciato ad aprile del 2022 per Capitol/Universal Music Italia, in formato digitale, cd e in doppio vinile, ha ricevuto grande apprezzamento da parte della critica.

Ora è giunto il momento di tornare a presentarlo live.

II live di Rancore ci porterà nello “Xenoverso” attraverso un allestimento immersivo, uno spettacolo inedito che l’artista racconta così:

“Questo è forse il live più teatrale che abbiamo mai fatto. Un palco diviso in due: da una parte una grande U che indica il nostro Universo e tutto ciò che conosciamo e viviamo, mentre dall’altra una grande X che è il simbolo dello Xenoverso, un mondo a noi sconosciuto, misterioso e inafferrabile.

Il palco diventa quindi una realtà di confine attraverso la quale si può viaggiare tra queste due dimensioni, in una narrazione costruita per far immergere totalmente lo spettatore nel caleidoscopico immaginario dello Xenoverso.

Sarà uno spettacolo di musica e luci, di rap ermetico e narrazioni fuori dal tempo, uno show unico nel suo genere.”

Un concerto tutto da scoprire e un’esperienza raccontati dal rapper nello “Xenoverso live documentary”, pubblicato nei mesi scorsi su YouTube.

Questi i primi appuntamenti fissati in un calendario in costante aggiornamento:

01 MAGGIO BOLOGNA – PRIMO MAGGIO @piazza MAGGIORE

15 GIUGNO 2023 BARI – MOVE YOUR MIND FESTIVAL

23 GIUGNO 2023 ROMA – ROCK IN ROMA

25 GIUGNO 2023 FIRENZE – DIECI FESTIVAL

26 AGOSTO 2023 RIOLO TERME (RA) – FROGSTOCK

I biglietti per la data di Firenze sono disponibili su DICE e le tappe di Bologna, Bari e Riolo Terme (RA) sono a ingresso gratuito.

Foto di copertina di Mattia Di Tella