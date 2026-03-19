19 Marzo 2026
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19 Marzo 2026

Rancore torna con “Fanfole” in attesa dell’album “Tarek da Colorare”

Il primo singolo del nuovo album è un viaggio nel linguaggio dell'assurdo: neologismi, glossolalie e un ospite speciale.

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Rancore, rapper romano, in occasione del singolo Fanfole e dell'album Tarek da Colorare
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Rancore annuncia il nuovo singolo Fanfole (Hermetic/Django Music), fuori ovunque venerdì 20 marzo, e svela il titolo e la data del nuovo album: Tarek da Colorare, in uscita il 3 aprile e già disponibile in pre-order. Il brano è il primo assaggio di un progetto che nasce da un viaggio nello Xenoverso, da un ritorno senza memoria e da un linguaggio che non appartiene più a questa realtà.

Sommergibili, esplorazioni submarainiane, giorni smegi e lombidiosi: Rancore costruisce attorno a Fanfole un universo linguistico fatto di neologismi, glossolalie e parole scomposte che sembrano indecifrabili ma nascondono significati precisi. Una musica che non ha interesse ad essere capita parola per parola.

Rancore: le parole dell’artista

“Ho fatto un lungo viaggio e, quando sono tornato a casa, le parole che uscivano dalla mia bocca sembravano senza senso, sebbene in realtà ne nascondessero infiniti. ‘Non capisco mezza parola di ciò che dici’, mi dicevano. Io però ero convinto che la musica fosse questione solo di sensazioni e nient’altro, quindi ho continuato nei miei raplaplà.”

“Ho vissuto in sommergibili durante lunghe avventure submarainiane e poi sono riemerso, in giorni smegi e lombidiosi, verso le isole gaddiane, travolto da una rosa di causali che mi erano soffiate addosso a molinello mentre cercavo preziosi tesori fatti di parole smarrite. Dopo tutto questo ho scritto le mie Fanfole. Ora finalmente sono vostre e sono certo che capirete il mio linguaggio patafisico, nonostante i neologismi e le glossolalie.”

“La produzione di Meiden, con il groove del basso di Jano, eleva questa musica dell’assurdo a un altro livello. Grazie all’artista Luigi Serafini per avermi concesso di utilizzare il ‘Giardino Segreto’ (2022) come copertina. È un grande privilegio legare questo brano a un’opera del mio artista preferito. Un ringraziamento anche al mitico Valerio Lundini per questo speciale intervento che impreziosisce la canzone.”

Il testo di Fanfole

[TESTO DA AGGIUNGERE DOPO LA MEZZANOTTE]

La copertina: Luigi Serafini e il Giardino Segreto

La copertina del singolo è Il Giardino Segreto (2022) di Luigi Serafini, artista, architetto e designer noto a livello internazionale per le sue opere che evocano mondi immaginari e onirici, tra cui il celebre Codex Seraphinianus (1981). Un’immagine che dialoga naturalmente con l’universo simbolico di Rancore: come il protagonista del dipinto, anche lui osserva le bolle disperdersi nell’aria e il mondo che ci viene raccontato ogni giorno, senza capirne il senso.

Copertina del singolo Fanfole di Rancore, opera "Il Giardino Segreto" di Luigi Serafini

Tarek da Colorare: il nuovo album

Fanfole è la prima anticipazione di Tarek da Colorare, in uscita il 3 aprile. Un ritorno alla realtà che diventa anche un nuovo spazio creativo: privato dei ricordi dello Xenoverso, Tarek si ritrova in un mondo improvvisamente in bianco e nero, dove la propaganda politica alimenta il risentimento collettivo e divide il mondo in parti sempre più piccole. Un album che parla di identità, immaginazione e linguaggio da riscrivere.

Il disco sarà disponibile in digitale e nei seguenti formati fisici, già in pre-order:

  • Doppio vinile autografato numerato + set di matite
  • CD autografato numerato + set di matite
  • Doppio vinile
  • CD

Rancore Live 2026: le date






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  • 8 maggio 2026 – Milano, Fabrique
  • 15 maggio 2026 – Roma, Atlantico (sold out )
  • 16 maggio 2026 – Roma, Atlantico

Foto di Giovanna Onofri

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