La classifica dei 15 migliori dischi italiani usciti nel 2022

I migliori dischi italiani del 2022. Dopo aver lasciato al nostro Fabio Fiume il compito di guidarvi alla scoperta delle 75 canzoni italiane uscite nel 2022 che, secondo il suo parere, andavano ascoltate, scoperte o riscoperte, questa volta è il nostro “recensore” ufficiale, Umberto Salvato, ad occuparsi degli album.

Viviamo in un momento storico un po’ borderline in cui esce tanta nuova musica ma purtroppo non sempre confluisce in un disco. Questo anche perché nell’era dello streaming purtroppo non sempre vengono ascoltati gli interi album ma più le singole canzoni.

Per fortuna c’è ancora speranza in tal senso e lo dimostrano gli straordinari risultati dell’ultimo disco Francesco Guccini, Canzoni da intorto. Progetto uscito solo su supporto fisico, cd e vinile, che è prossimo al disco di platino.

Umberto ne ha ascoltato moltissimi, anche di artisti emergenti che ovviamente vi consiglia, da Buonanotte, Testacoda di Testacoda a Non ho santi in paradiso di Santoianni, da Bart Forever di Bartolini agli ultimi dischi usciti di Emma Nolde e Ginevra.

Nella pagina a seguire trovate i 15 dischi usciti nel 2022 che meriterebbero di essere ascoltati nella loro interezza. Cliccate in basso su continua.