Rancore annuncia “Tarek da colorare”, il nuovo album in uscita il 3 aprile

Rancore torna con un nuovo progetto discografico. Il rapper ha annunciato l’uscita del suo nuovo album Tarek da colorare, disponibile ovunque venerdì 3 aprile per Hermetic e Django Music.

Dopo aver attraversato negli ultimi anni le dimensioni narrative dello “Xenoverso”, universo creativo in cui realtà, immaginazione e futuro si intrecciano, l’artista compie ora un nuovo passo nel suo percorso. Il racconto arriva infatti a un punto di rottura: il protagonista perde l’orientamento tra le dimensioni e viene costretto a interrompere il suo continuo passaggio tra mondi.

La svolta narrativa che dà origine al disco è radicale: per reinserirsi nella realtà il protagonista deve affrontare un’amnesia, cancellando ogni ricordo dello Xenoverso.

È da questa frattura che nasce Tarek da colorare. Privato dei ricordi di quell’universo, Tarek si ritrova a ricostruire da zero il proprio modo di stare nel mondo. Anche il linguaggio sembra spezzarsi: parole inventate, suoni che ricordano una lingua ma che devono essere imparati di nuovo.

Il nuovo album diventa così una pagina aperta, uno spazio creativo in cui identità, immaginazione e linguaggio possono essere riscritti.

“Volevo cambiare nome e togliermi questo rancore di dosso, ma ho capito che non esiste un nome più giusto in questo momento“, racconta Rancore. “È lo strumento perfetto della propaganda politica per programmare e smuovere le masse. Il mondo si sta dividendo in parti sempre più piccole, fino a lasciarci soli nel nostro risentimento“.

I formati del disco

Tarek da colorare sarà disponibile anche in diversi formati fisici. Il progetto uscirà infatti in:

Doppio vinile autografato numerato con set di matite

CD autografato numerato con set di matite

Doppio vinile

CD

La direzione artistica e la creazione dell’immaginario del progetto sono state curate dallo stesso Tarek Iurcich, nome all’anagrafe di Rancore.

Rancore live 2026: le date

Il nuovo album sarà presentato dal vivo con tre appuntamenti speciali del Rancore Live 2026, prodotti e organizzati da Django Music. La data romana del 15 maggio ha già registrato il tutto esaurito, portando all’aggiunta di un secondo concerto nella capitale.

8 maggio 2026 – Milano – Fabrique

15 maggio 2026 – Roma – Atlantico – SOLD OUT

16 maggio 2026 – Roma – Atlantico