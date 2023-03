Concerti del mese: tutti gli artisti in tour a giugno 2023 (articolo in costante aggiornamento)

Concerti giugno 2023.

Inizia la stagione dei concerti all’aperto e nelle arene estive.

Tra i tantissimi live programmati per giugno, ci sono i mitici concerti di Vasco Rossi e il ritorno on stage di Tiziano Ferro, con quel tour per festeggiare i 40 anni di età rimandato per la pandemia prima e per impegni personali poi. Attesa anche per il vincitore del Festival di Sanremo Marco Mengoni e Blanco all’RCF Arena prima di approdare negli stadi.

Ecco gli artisti con concerti programmati per giugno 2023:

Alice Biagio Antonacci BICEP (DJ) Blanco Bresh Carmen Consoli Dardust Dente Elisa Erio Fiorella Mannoia E Danilo Rea Franco Ricciardi Gazzelle Geolier Gigi D’Alessio Giorgia Laura Pausini Lazza Liberato LOVEGANG126 Ludovico Einaudi Mannarino Mara Sattei Marco Mengoni Massimo Ranieri Max Forleo Metro Boomin Modà Mr.Rain Nas Negramaro Nu Genea Olly Paolo Conte Paolo Nutini Pier Cortese Rancore Rockin’1000 Salmo Samuele Bersani Tananai The Zen Circus Tiziano Ferro Vasco Rossi Venditti & De Gregori Zucchero “Sugar” Fornaciari

Clicca su continua per scoprire le date dei singoli artisti.

Ultimo aggiornamento 20/03/2023.