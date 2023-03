Marco Mengoni live in alcune metropoli europee prima di Eurovision

Marco Mengoni ha deciso di fare il massimo di ciò che è possibile e che la vittoria a Sanremo 2023 gli sta donando mediaticamente per espandere i suoi live oltre l’Italia.

Dopo avere annunciato gli stadi in estate e ormai prossimo alla partecipazione all’Eurovision Song Contest di Liverpool a maggio, Marco ha deciso di intraprendere un nuovo viaggio oltre confine ad aprile con un inedito live in quattro importanti città europee.

Questa nuova leg internazionale inizierà il 24 aprile a Parigi per poi proseguire il 25 aprile a Bruxelles, il 27 aprile a Francoforte e il 29 aprile a Zurigo, il tutto in preparazione di Liverpool e dell’Eurovision che avrà luogo il 13 maggio.

Come noto, Marco Mengoni sarà lì per rappresentare l’Italia con Due Vite e la sua esibizione, insieme a tutta l’intera finale, sarà visibile in diretta su Rai1.

Dovrà sfidare suoi colleghi provenienti da ben 37 paesi diversi ma, considerando che due di questi (tre contando anche lui) sono italiani allora i Paesi restano sì gli stessi da regolamento ma, in fondo, la cifra scende a 35.

MARCO MENGONI LIVE IN EUROPA, ECCO LE LOCATION

Marco Mengoni porterà in giro per l’Europa una serie di show unici e che, di certo, saranno un bel banco di prova in vista del tour negli stadi. Di seguito le date e le location: