Dopo il matrimonio Laura Pausini annuncia il viaggio di nozze... un tour nei Palasport di tutto il mondo

Laura Pausini Tour 2023 – 2024 le date.

Dopo il matrimonio a sorpresa Laura torna subito al lavoro e annuncia il calendario del WORLD TOUR 2023/2024 che, dopo le anteprime estive nelle piazze di Venezia e Siviglia, si sposterà da dicembre nei palasport italiani, Europei oltre che in America e America Latina.

Dal 23 marzo sarà poi in vendita il vinile 45 giri del nuovo singolo della cantante, Un Buon inizio, che conterrà nel lato B Davanti a noi, il brano inedito scritto da Laura Pausini, Paolo Carta e Niccolò Agliardi, e usato come promesse di matrimonio.

La Pausini, reduce da #LAURA30, l’incredibile maratona live che l’ha vista esibirsi in tre special performance in 24 ore sui palcoscenici di New York, Madrid e Milano, per festeggiare trent’anni di carriera senza precedenti ( e dal matrimonio a sorpresa), continua a ripercorrere la sua carriera come se fosse davvero agli inizi.

E così dopo i Teatri, primo luogo in cui si esibì agli esordi, di #Laura30, dopo il radio tour in tutta Italia ancora in corso, dopo le date in piazza per l’estate 2023, ricordiamo che le piazze furono la seconda location per i concerti di Laura, arrivano i grandi palasport e, a questo punto, chissà che nel 2024 non arrivino anche gli stadi visto che Laura Pausini è stata la prima cantante donna italiana ad esibirsi negli stadi.

Laura Pausini tour 2023 – 2024

Laura annuncia così le nuove date che, per lei e il marito, saranno praticamente il loro viaggio di nozze:

“Non vado in tour dal 2019. È la cosa che mi è mancata di più in assoluto e, quando con Paolo, da oggi mio marito, abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco. Il nuovo tour mondiale quindi sarà il nostro lungo viaggio di nozze!”

LAURAPAUSINI WORLD TOUR 2023/2024 è organizzato e prodotto da Friends & Partners. Clicca in basso su continua per il calendario completo del tour e per acquistare il tuo biglietto.