Rosa Chemica live. Arriva il old out della data di Milano e il raddoppio

Rosa Chemical tour 2023. Archiviata, di certo non senza polemiche, la partecipazione al Festival di Sanremo dell’artista presto sarà tempo di live.

Il brano presentato in gara alla kermesse, Made in Italy, lo ha visto ha debuttato alla posizione numero #8 della Top Songs Debut Global di Spotify e alla numero #5 in Italia.

Rosa chemical tour 2023

Nel frattempo l’artista ha annunciato i suoi primi live, due appuntamenti live a Milano e Roma con la prima già sold out. Per questo si aggiunge in calendario un secondo concerto previsto per lunedì 17 aprile.

Il tour è prodotto da Friends & Partners & Magellano Concerti qui a seguire le date del ROSA CHEMICAL LIVE:

17 aprile 2023 – Milano @ Magazzini Generali NUOVA DATA

18 aprile 2023 – Milano @ Magazzini Generali SOLD OUT

20 aprile 2023 – Ciampino (RM) @ Orion

Foto di copertina di Arsenyco