Blanco ‘Innamorato’ è il nuovo album fuori ad aprile. Nel disco anche la canzone con Mina

Qualche giorno fa vi abbiamo detto che Blanco aveva annunciato l’uscita del nuovo singolo Innamorato. Ebbene, come qualcuno aveva vagamente intuito, questo titolo non fa riferimento solo al nuovo singolo dell’artista bresciano, ma anche a quello del suo secondo, attesissimo disco (il pre-order è attivo a questo link).

La data di uscita confermata per l’uscita del nuovo progettp discografico di Blanco è il prossimo 14 aprile. L’annuncio ufficiale è arrivato pochissimi minuti fa via social, dove il cantante ha condiviso un’immagine (la copertina ufficiale del disco, realizzata da uno scatto di Chilldays nel deserto boliviano Salar de Uyuni) e all’interno del carosello ha aggiunto anche una foto di Mina da giovane, segno che nel disco sarà incluso anche il tanto chiacchierato duetto con la tigre di Cremona.

La canzone si intitolerà Un briciolo di allegria e sarà contenuta non soltanto nell’imminente disco di Blanco ma anche nel prossimo progetto discografico della più grande cantante italiana di sempre. Per il resto, rispetto al disco, sappiamo che è stato prodotto con la collaborazione del fidatissimo Michelangelo, il producer che ha contribuito a costruire il successo del fenomeno Blanco.

I pezzi inclusi in Innamorato, ovviamente, verranno presentati per la prima volta dal vivo dal cantante in occasione del suo primo vero tour negli stadi, in programma quest’estate. Si tratta di una tappa fondamentale per il breve ma intenso percorso dell’artista, il più giovane cantante italiano ad aver mai calcato tutto da solo palchi come quelli di San Siro a Milano e dell’Olimpico di Roma.

Cresce l’attesa per i concerti di Blanco negli stadi

Gli appuntamenti di Blanco fissati da segnarsi a calendario sono il prossimo martedì 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e giovedì 20 luglio al Meazza di Milano.

Per entrambe le date sono ancora disponibili biglietti in prevendita sul sito di Vivo Concerti, su Friends and partners e in tutti i punti vendita autorizzati.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







credits foto copertina: Chilldays