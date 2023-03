Tananai è disco d’oro con Tango e fa sold out al Forum. Annunciate due nuove date

Tananai è nel pieno di un periodo ricco di successi tra cui la certificazione Oro per ‘Tango‘ e la fresca notizia del sold out al Mediolanum Forum di Assago per la data dell’8 maggio.

Due risultati che arrivano uno di fila all’altro dopo l’acclamato quinto posto in classifica al Festival di Sanremo di inizio febbraio e, per festeggiare, proprio Tananai ha annunciato un nuovo appuntamento nella sua città natale con una data estiva al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) il prossimo 9 settembre 2023.

Il ‘Tananai Live 2023 Festival‘ si arricchisce, dunque, di un live per lui molto sentito ma non finisce qui perché si aggiunge anche una data zero al tour nei palasport il 28 aprile a Ponte di Legno (BS).

Sarà il primo vero tour per Alberto Cotta Ramusino nei palazzetti e si comincerà il 28 aprile per poi terminare il 13 maggio a Padova.

Giusto il tempo di riprendere fiato e si ricomincerà con le date estive a partire dal 24 giugno a Senigallia, tour che si protrarrà fino alla data del Carroponte a settembre.

La tournée nei palazzetti e il tour estivo saranno l’occasione per Tananai di suonare live i brani contenuti in ‘RAVE, ECLISSI‘, il suo primo album di inediti certificato disco d’oro, di cui il 10 febbraio è uscita in formato CD e CD autografato la nuova edizione che contiene la canzone di Sanremo 2023 ‘Tango‘.

il calendario completo del tour di tananai

Di seguito ecco l’elenco completo di tutti gli impegni del cantante milanese:

TANANAI – LIVE 2023 – PALASPORT

Venerdì 28 aprile 2023 – Ponte di Legno (BS) @ Palasport – DATA ZERO

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Palapartenope

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

Lunedì 8 maggio 2023 – Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Kioene Arena

TANANAI – LIVE 2023 – FESTIVAL

Sabato 24 giugno 2023 – Senigallia (An) – Mamamia

Martedì 04 luglio 2023 – Bologna – Sequoie Music Park

Venerdì 07 luglio 2023 – Brescia – Brescia Summer Music

Venerdì 14 luglio 2023 – Collegno (To) – Flowers Festival

Venerdì 21 luglio 2023 – Pordenone – Pordenone Live

Venerdì 28 luglio 2023 – Matera – Sonic Park Matera

Mercoledì 02 agosto 2023 – Jesolo (Ve) – Spiaggia Del Faro – Suonica Festival

Venerdì 04 agosto 2023 – Cinquale (Ms) – Viper Summer Festival

Lunedì 07 agosto 2023 – Pescara – Zoo Music Fest

Martedì 08 agosto 2023 – Gallipoli (Le) – Parco Gondar – Oversound Music Festival

Venerdì 11 agosto 2023 – Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

Sabato 9 settembre 2023 – Sesto San Giovanni (MI) – Carroponte – NUOVA DATA

