Giorgia, in attesa di tour e Blu2, racconta il suo Sanremo: “Con Elisa abbiamo restituito al pubblico due canzoni che ci hanno dato tanto”

Giorgia è stata ospite per un’intervista a Rtl 102.5 nel programma W L’Italia, condotto da Angelo Baguini e Jody Cecchetto, per raccontare il suo Festival di Sanremo.

La cantante, reduce dalla pubblicazione dell’album Blu1 che, come lascia presagire il titolo, possiamo anticiparvi che sarà seguito nel corso del 2023 da una seconda parte, in questo momento sta preparando il ritorno sul palco con un tour che sarà diviso in due parti: Blu Live – Teatri Lirici e Blu Live – Palasport (qui le date).

“Sto lavorando sulla set-list in queste ore, è sempre più difficile fare una scelta. Il concerto deve essere un’esperienza in cui arrivi in un modo e te ne vai in un altro. Nei miei concerti invito le persone ad avvicinarsi, anche se non si conoscono“.

Sul ritorno al Festival con Parole dette male la cantante ha affermato:

“Sanremo è stata un’esperienza intensa. Sono tornata a casa con un febbrone, successe anche nel ’95. È stata un’esperienza con una parte sentimentale forte, avevo tanti ricordi, ho fatto i conti con il mio bagaglio accumulato con gli anni su quel palco. Era qualcosa da elaborare interiormente, ho fatto un viaggio mio. Ho rivisto tante persone, è stata un’esperienza densa. Come se fosse stata una scorpacciata, sono tornata sazia“.

Nella serata delle cover ha poi scelto di duettare con Elisa che vinse nel 2001, anno dell’ultima partecipazione di Giorgia al Festival:

“Nel 2001 ho partecipato al Festiva della Carrà, ero in gara con “Di sole e d’azzurro”, vinse Elisa con “Luce”. Nella serata delle cover, con Elisa, abbiamo festeggiato il nostro anniversario, abbiamo restituito al pubblico queste canzoni che ci hanno dato tanto“.