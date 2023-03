Carmen Consoli: dal rock all’anima acustica in un doppio tour in duo (con Marina Rei) e in trio (con Massimo Roccaforte e Adriano Murania)

Carmen Consoli annuncia un doppio tour per l’estate 2023.

In attesa dell’evento Terra ca nun senti che si terrà il 15 luglio a Siracusa, Carmen Consoli annuncia le date che la vedranno in giro per l’Italia per tutta la prossima estate.

Un doppio tour in duo con Marina Rei (come lo scorso autunno in Sud America, leggi qui) e altre date in trio con le chitarre di Massimo Roccaforte e il violino di Adriano Murania.

Con le due tournée l’artista siciliana mostrerà la sua anima rock e il suo spirito più acustico.

Oltre a queste date, Carmen Consoli ha annunciato un’ulteriore esibizione per il 29 luglio quando sarà la prima donna italiana a partecipare al Womad Festival in Inghilterra (nel Charlton Park, a Malmesbury). Il festival è stato fondato nel 1980 Peter Gabriel per sottolineare l’importanza dei valori dell’integrazione e dello scambio culturale in tutte le forme di arte.

Sarà sempre lei ad essere la protagonista dell’anteprima romana del festival il 7 giugno, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Cavea.

Le prevendite per questo evento si apriranno lunedì 20 marzo alle h 16.00.

Ecco le date finora confermare.

CARMEN CONSOLI – TOUR ESTATE 2023

Carmen Consoli con Massimo Roccaforte e Adriano Murania:

1 luglio – Susa (TO) – Arena Romana – Borgate dal vivo

8 luglio – Riccione (RN) – Piazzale Roma – La Notte Rosa

21 luglio – Fermo – Villa Vitali – Villa in Vita Fermo Festival

7 agosto – Teatro Greco di Tindari (ME) – Indiegeno Fest – concerto all’alba

18 agosto- Soverato (CZ) – Arena Teatro Comunale – Festival d’autunno

Carmen Consoli e Marina Rei:

1 giugno – Livorno – Straborgo

16 giugno – Padova – Sherwood Festival

27 luglio – Gradisca d’Isonzo (GO) – Onde Mediterranee

4 agosto – Bard (Ao) – Forte di Bard – Aosta Classica

23 agosto – Brescia – Festa di Radio Onda D’Urto

