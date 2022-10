Carmen Consoli è pronta a conquistare il Sud America con Marina Rei

Dopo la chiusura della tournée estiva al Carroponte di Milano, Carmen Consoli è pronta a partire con nuovi live e conquistare anche il Sud America. La cantante ha annunciato un tour tra Argentina e Perù a partire da novembre 2022.

Carmen Consoli torna così in Sud America dopo il tour del 2019, aperto con un concerto a Cuba dove oltre 2.000 persone avevano atteso per ore in coda davanti al Teatro América de l’Havana. L’artista si esibirà sui palcoscenici oltreoceano con le sue chitarre e un featuring d’eccezione di Marina Rei.

Questo nuovo tour internazionale (prodotto da OTRLive ed Esound) proporrà i grandi successi della cantantessa reinterpretati in maniera assolutamente nuova. Si tratterà di un set inedito ad alto contenuto rock, formato dalle chitarre di Carmen Consoli e la partecipazione straordinaria della batteria di Marina Rei. Le due artiste, amiche e colleghe da oltre 20 anni, tornano a suonare insieme dopo il live al Lucca Summer Festival, nella stessa sera di Robert Plant.

Ecco le date del tour carmen Consoli feat. Marina Rei

La tournée toccherà le principali località del continente con un live graffiante e seducente insieme: due donne, due artiste, chitarre e batteria.

La prima data è prevista in Argentina, il 19 novembre, nella spettacolare Bahia Blanca, a ridosso dell’Oceano Atlantico. Proseguirà il 21 novembre a Buenos Aires, al Teatro Coliseo, uno dei principali e storici teatri della capitale. Ci sarà poi un’altra tappa il 23 novembre a Córdoba nella Sala de Las Americas, nella fervente città universitaria che ospita grandi attività culturali. Carmen Consoli si esibirà ancora il 25 novembre a Rosario, in Sala Lavarden, importante teatro del centro culturale della città; e il 28 novembre a Lima, in Perù, nello storico Teatro Pirandello.