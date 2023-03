Salmo: riparte con una scaletta inedita il Flop Tour. Annunciate le date estive (INFO e BIGLIETTI)

Salmo riparte il Flop Tour.

Salmo è pronto a ripartire con il Flop Tour al via il prossimo 20 marzo dal Mediolanum Forum di Assago (MI), per poi proseguire a Padova e Torino. Già annunciate le date del tour estivo.

Dal 15 marzo fuori anche tre brani inediti con la band Le Carie (leggi qui) che l’accompangerà durante il tour.

La band è composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano.

Il concerto avrà una scaletta inedita composta dai brani più significativi di Salmo e le tracce dell’ultimo disco Flop.

Saranno curati con grande attenzione la scenografia e i visual, pensati per sottolineare ogni brano della scaletta. Per tutta la durata dello show si alternano sullo schermo immagini 3D e l’avatar dell’artista, disegnato da Alessandro Fele e Andrea Folino con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

A fare da sfondo, ambientazioni e scenari a tratti apocalittici e distopici, di città in fiamme o ambienti desertici. L’intero concept visual, prodotto da Reef Studios, è stato sviluppato da Fr3nk Zappa e da Andrea Folino (con light design a cura di Blearred), contribuendo a creare un gioco di continuità fra palco, artista e fan, grazie anche all’uso di luci neon e fumo.

Salmo summer tour

Dopo i tre spettacoli in programma, il Flop Tour di Salmo continuerà per tutta l’estate Salmo Summer Tour 2023: Roma (13 luglio, Rock in Roma), Catania (29 luglio, Villa Bellini) Ferrara (28 giugno, Ferrara Summer Festival), Cagliari (1 luglio, Beach Arena), Lugano (11 luglio, LAC en plein air), L’Aquila (15 luglio, Pinewood Festival), Majano (UD) (22 luglio, Festival di Majano), Gallipoli (16 agosto, Sottosopra Festival), San Benedetto del Tronto (AP) (25 agosto, San.B Sound) per concludere a Firenze (10 settembre, Decibel Open Air 2023 – Parco Delle Cascine).

Sempre in estate, Salmo sarà in veste di dj il 3 giugno 2023 al Nameless Festival e il 10 agosto 2023 al Barrakud Festival a Pag, in Croazia.

Sarà poi fra i protagonisti della II edizione di Red Bull 64 Bars Live il 7 ottobre a Scampia, Napoli.

