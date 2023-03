Maneskin, annunciato il Rush World Tour nei palazzetti mondiali

I Maneskin sono in pieno Loud Kids Tour e, tra una data e l’altra, hanno deciso di annunciare la partenza di una nuova e importantissima avventura live in giro per il mondo.

A settembre, infatti, inizierà il RUSH! World Tour, la tournée mondiale che vedrà i quattro ragazzi italiani esibirsi per la prima volta nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando anche alcuni tra i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York.

Non è finita qui, perché subito dopo i Maneskin torneranno in Sud America ma, questa volta, nelle più grandi arene e stadi, oltre a debuttare anche in Australia.

tutte le date del tour mondiale dei maneskin

Damiano, Ethan, Victoria e Thomas faranno un concreto e definitivo passo avanti verso la consacrazione mondiale con il nuovo tour ma non dimenticheranno la loro Italia.

Quest’estate i Maneskin saranno protagonisti in cinque stadi del nostro Paese dal 16 al 25 luglio e, fino a questo momento, sono stati venduto più di 570mila biglietti.

Numeri enormi che vanno a unirsi con quelli raccolti nel resto del mondo, con 25 date tutte sold out, alle quali si aggiungono gli indelebili momenti vissuti al Coachella, al Circo Massimo di Roma, Glastonbury e molti altri tra i più importanti festival mondiali.

Di seguito tutte le date restanti del tour in corso dei Maneskin:

LOUD KIDS TOUR – DATE 2023

16 marzo 2023 – Bologna, Italy – Unipol Arena SOLD OUT

17 marzo 2023 – Bologna, Italy – Unipol Arena SOLD OUT

20 marzo 2023 – Florence, Italy – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

21 marzo 2023 – Florence, Italy – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

24 marzo 2023 – Rome, Italy – Palazzo dello Sport SOLD OUT

25 marzo 2023 – Rome, Italy – Palazzo dello Sport SOLD OUT

28 marzo 2023 – Naples, Italy – Palapartenope SOLD OUT

29 marzo 2023 – Naples, Italy – Palapartenope SOLD OUT

31 marzo 2023 – Bari, Italy – Palaflorio SOLD OUT

3 aprile 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

4 aprile 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

6 aprile 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

11 aprile 2023 – Barcelona, Spain – Palau Saint Jordi SOLD OUT

26 aprile 2023 – Zurigo, Svizzera – Hallenstadion SOLD OUT

28 aprile 2023 – Vienna, Austria – Wiener Stadthalle SOLD OUT

30 aprile 2023 – Esch-sur-Alzette, Luxembourg – Rockhal SOLD OUT

2 maggio 2023 – Copenhagen, Denmark – The Royal Arena

5 maggio 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

8 maggio 2023 – London, UK – The O2 Arena SOLD OUT

12 maggio 2023 – Warsaw, Poland – Torwar Hall SOLD OUT

14 maggio 2023 – Prague, Czech Republic – O2 Arena SOLD OUT

16 maggio 2023 – Budapest, Hungary – Budapest Arena SOLD OUT

18 maggio 2023 – Riga, Latvia – Mežaparks Grand Stage NEW VENUE

19 Maggio 2023 – Tallinn, Estonia – Saku Suurhall SOLD OUT

3 giugno 2023 – Barcellona, Spagna – Primavera Sound DAY 2

10 giugno 2023 – Madrid, Spagna – Primavera Sound DAY 2

21 – 25 giugno 2023 – Pilton, Somerset (UK) – Glastonbury Festival DAY TBC

16 luglio 2023 – Trieste, Italy – Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

20 luglio 2023 – Roma, Italy – Stadio Olimpico SOLD OUT

21 luglio 2021 – Roma, Italy – Stadio Olimpico

24 luglio 2023 – Milano, Italy – Stadio San Siro SOLD OUT

25 luglio 2023 – Milano, Italy – Stadio San Siro

LE DATE DEL RUSH WORLD TOUR

Queste, invece, le date del nuovo RUSH! WORLD TOUR dei Maneskin che inizierà il 3 settembre da Hannover e terminerà poco prima di natale a Manchester: