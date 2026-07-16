NDG e sonoalaska pubblicano Meglio di una star, singolo in uscita il 17 luglio 2026 per Troppo Records. Il brano è una cartolina estiva su un amore dolce e leggero: tra sonorità pop dal gusto retrò e un ritornello immediato, i due cantautori romani raccontano la voglia di innamorarsi e di lasciarsi alle spalle, almeno per un po’, le ansie del mondo.

NDG, Meglio di una star: di cosa parla il brano

Meglio di una star racconta un incontro che ribalta le carte. I due protagonisti arrivano da esperienze deludenti, fatte di persone che si fingono diverse da come sono e di amori che hanno lasciato il segno. Su questo sfondo, la persona giusta compare quasi dal nulla e cambia il modo di guardare le cose: i problemi si riducono a briciole e il mondo si fa più leggero.

La cornice è dichiaratamente estiva. NDG e sonoalaska danno voce a due ragazzi che, dopo aver conosciuto il lato più complicato dell’amore, riscoprono la leggerezza di un sentimento autentico: prendono il sole, si sgolano al karaoke, vivono la relazione senza sovrastrutture.

NDG, Meglio di una star: il significato del testo

Il cuore del brano sta nella frase che dà il titolo al pezzo: stare con la persona giusta vale più di qualsiasi ideale di successo. Essere insieme conta più dell’apparire, più del desiderio di emergere, più dell’ossessione di inseguire un’immagine irraggiungibile.

È un messaggio che i due costruiscono a due voci, alternando il punto di vista maschile e quello femminile: la stessa scena raccontata da entrambi i lati, così il pezzo non è un amore a senso unico ma un incontro reciproco. La leggerezza, qui, è una scelta di campo dopo aver attraversato la parte difficile dell’amore, quella in cui si soffre e si commettono errori.

Il senso del feat va in questa direzione: NDG, che al grande pubblico è arrivato con brani più malinconici, e sonoalaska, abituata a raccontare fragilità e sogni della sua generazione, si incontrano su un terreno più solare, in cui le due scritture si rispondono invece di sovrapporsi.

Il brano prosegue la nuova fase aperta da NDG dopo la firma con Troppo Records, inaugurata dai singoli Scomparso e Gameboy.

L’analisi del testo verrà completata con il testo integrale, disponibile dal 17 luglio.

NDG, Meglio di una star: il testo

Di seguito il testo del brano.

Testo in arrivo dal 17 luglio 2026, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

Crediti del brano

Titolo: Meglio di una star

Artista: NDG feat. sonoalaska

Etichetta: Troppo Records

Produttore artistico: Dati in aggiornamento

Autori: Dati in aggiornamento

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