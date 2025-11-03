NDG firma un nuovo contratto discografico ed è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con Troppo Records.

La collaborazione porterà ovviamente a nuova musica a distanza di quasi due anni dalla pubblicazione dell’ultimo singolo.

NDG firma con Troppo Records: un nuovo inizio

“Siamo orgogliosi di annunciare l’arrivo di NDG nella sempre più grande famiglia di Troppo Records. Dopo un periodo di stop e crescita artistica, NDG è pronto a tornare con nuova energia, nuove parole e un sound tutto suo. Il 2026 sarà l’anno del suo primo progetto ufficiale… e noi non vediamo l’ora di farvelo sentire! Benvenuto NDG, la storia continua“.

Con questo messaggio, pubblicato sui canali social della label, arriva l’annuncio ufficiale del ritorno.

Chi è NDG: dagli esordi al successo virale

Nicolò Di Girolamo, in arte NDG, classe 2001, è un cantautore e rapper romano che il pubblico di Amici di Maria De Filippi ha imparato a conoscere durante la ventiduesima edizione del talent. Ma la sua storia inizia molto prima.

Nel 2017, ancora al liceo, pubblica da indipendente il singolo Panamera, che diventa virale e conquista il Disco d’Oro con oltre 30 milioni di stream su Spotify. Un successo che gli apre le porte di Sugar Music, ma il percorso non va come sperato: dopo sei singoli, i numeri calano e il contratto viene rescisso. È un momento difficile, tanto da spingerlo a pensare di abbandonare la musica. Ma, come ha raccontato più volte, quando parte una base non riesce a restare fermo: torna a scrivere, torna a crederci.

Da Amici a miss. e poi il silenzio…

Nel 2022 firma un contratto di management con Francesco Facchinetti e riesce ad entrare nella scuola di Amici, dove si fa notare per sensibilità e scrittura, arrivando fino alla fase del serale. Durante il percorso pubblica i singoli Fuori, Perdonami e Voglio di più, che mettono in luce il suo stile tra pop e urban.

Conclusa l’esperienza nel talent, NDG lancia Miss in duetto con Tommy Dali, compagno di avventura ad Amici, e nel 2024 pubblica Odiami. Poco dopo si interrompe la collaborazione con Facchinetti e l’artista sceglie di prendersi una lunga pausa dai social e dalla musica.

Il ritorno con Troppo Records

Ad aprile 2025 tutti i brani pubblicati da NDG durante Amici – così come quelli dell’amico Tommy Dali – erano stati tolti senza spiegazioni dalle piattaforme digitali e da allora il silenzio.

Ora, dopo oltre un anno di silenzio, NDG torna con un nuovo team e un nuovo obiettivo. L’annuncio della firma con Troppo Records segna l’inizio di una fase completamente nuova: “Il 2026 sarà l’anno del suo primo progetto ufficiale“, scrive l’etichetta nel comunicato, lasciando intendere l’arrivo di un disco atteso e maturato nel tempo.