NDG: a quasi 4 anni dal grande successo di “Panamera” si apre un nuovo capitolo discografico con “Fuori”

NDG Fuori testo, significato e audio del primo singolo lanciato dal cantante durante Amici 22.

Lunedì 7 novembre inizia ufficialmente per Nicolò Di Girolamo, in arte NDG, una nuova era discografica. Dopo il successo straordinario da indipendente con Panamera e la poco fortunata esperienza con Sugar Music, arriva il primo singolo inedito lanciato grazie ad Amici di Maria De Filippi.

Il talent show di Canale 5 per NDG rappresenta una vera e propria rinascita dopo un periodo di delusioni che lo hanno quasi portato a lasciare la musica.

Al momento dell’ingresso nel programma, lo scorso settembre, Nicolò spiegava il suo rapporto con la musica: “Partiamo dal presupposto che chi se ne frega se un pezzo è una hit o non è una hit. Se la musica è la tua passione, indipendentemente da come andrà oggi vai avanti. Il disco d’oro non vuole dire niente ho da imparare quanto ognuno di loro…”

NDG FUORI SIGNIFICATO DEL BRANO

La pubblicazione dell’inedito Fuori segna quindi l’inizio di un nuovo capitolo per NDG. Il brano da domenica è in rotazione per una settimana su Radio Zeta dove partecipa insieme agli inediti di Wax e Tommy Dali ad un Contest.

Andando su RTL 102.5 Play, nella sezione Special & Contest, gli ascoltatori potranno esprimere la propria preferenza e scegliere il loro brano preferito. La prossima settimana, nel corso di Amici, Federica Gentile svelerà il brano scelto dagli ascoltatori.

In questo brano NDG racconta un amore sbagliato, uno di quelli che, iniziato quasi col gioco, si rivela una cosa seria e la mancanza di questa, per cui forse era solo il sesso a legarla a lui, lo manda fuori e lo porta, come tanti giovani, a sbronzarsi per cercare di superarla (“bagno col gin quello che mi hai lasciato dentro“).

NDG FUORI TESTO

No no no

no no no

Se solo tu vedessi come sto

potrei dare un senso a queste lacrime

uh, uh yeah

uh, uh, yeah

una notte non basta

metti metti Chianti

voglio rifarlo di nuovo con te fino a tardi

uh, uh yeah

uh, uh, yeah

Quindi non è amore è solo sesso

bagno col gin quello

che mi hai lasciato dentro

Vado fuori di testa se mi dici di no

non so più stare senza dimmi come si può

è stato uno sbaglio innamorarmi di te

ma lo farei ancora, ancora, ancora

e vado fuori di testa

non mi succede mai

e saro già lontano quando tu tornerai

è stato uno sbaglio innamorarmi di te

ma lo farei ancora, ancora e ancora

Cosa rimane di noi

una stanza vuota senza rumore

questi giorni non finiscono mai

giuro mai

dimmi perché piangi sempre e te ne vai

Vado fuori di testa se mi dici di no

non so più stare senza dimmi come si può

è stato uno sbaglio innamorarmi di te

ma lo farei ancora, ancora e ancora

e vado fuori di testa

non mi succede mai

e sarò già lontano quando tu tornerai

è stato uno sbaglio innamorarmi di te

ma lo farei ancora, ancora, ancora