Terminato Amici Tommy Dali e NDG si ritrovano insieme per lanciare “Miss”

Tommy Dali & NDG Miss significato del testo del singolo che vede unire le barre dei due artisti, conosciutisi ad Amici 22, programma a cui entrambi hanno partecipato, dove si è creato un legame che ha attraversato momenti di gioia e momenti bui, con quella sincerità che caratterizza la vera amicizia. Legame che sfocia ora in una collaborazione.

I due ragazzi (qui la storia di Tommy, qui quella di Niccolò) hanno cominciato insieme dal giorno uno l’avventura dentro al talent show di Canale 5. Tommy è stato eliminato prima del serale a causa del cosiddetto “noce moscata gate“, NDG è arrivato invece fino al serale del programma.

Ora, dopo aver lanciato diversi indizi tramite i social, i due ragazzi sono pronti a lanciare un singolo in coppia, Miss.

Tommy Dali & NDG Miss significato del brano

Fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 maggio per Island RecordsMiss è già disponibile in pre-save. La produzione di questo brano urban dalle influenze pop è a cura di Ayden Lau e Thuke.

La canzone nasce a partire da un sentimento forte che ha un aspetto distruttivo: un amore che ha più volti, in cui testa, anima e corpo sono coinvolti nelle fasi esaltanti e poi nelle ricadute che portano allo smarrimento.

Ecco come ne parlano i due artisti:

Tommy Dali

“Miss parla di un amore contraddistinto da sentimenti vissuti al limite, un amore che fa male, che ti cattura ma che allo stesso tempo non ti lascia libero di farne a meno, come una dipendenza”.

NDG

“Miss è una canzone che racconta in modo potente un amore in chiaroscuro, fatto di lacerazioni improvvise ed emozioni fortissime che non permettono di trovare un equilibrio a chi lo prova. È un amore forse malato, che causa dolore e disagio, ma allo stesso tempo è irrinunciabile e nonostante il male che fa, non se ne può fare a meno.”

Tommy dali & NDg Miss testo e audio

In arrivo il 19 maggio