Domenica 15 gennaio la puntata più caotica di Amici: sfide disciplinari, eliminazioni, ritorni. Ma cosa c’entra la noce moscata a Capodanno?

Da giorni in rete non si parla d’altro ovvero della puntata di Amici di Maria De Filippi registrata mercoledì e in onda domenica 15 gennaio 2023. Una puntata che vedrà provvedimenti disciplinari, eliminazioni e il ritorno di Cricca.

Tutto è partito proprio dal nostro sito che ha lanciato la notizia del ritorno nella scuola di Cricca, cantante presente fin da settembre, che è stato eliminato dal programma in una sfida con Jore (vedi qui per conoscere meglio il nuovo allievo) voluta da Rudy Zerbi, non ostacolata dalla prof. del ragazzo, Lorella Cuccarini, e giudicata da Sara Andreani di Warner Music Italy.

Il popolo del web si è letteralmente scatenato contro questa decisione e contro la mancata tutela dalla parte di Lorella.

Succede però che nella puntata in onda domenica 15 gennaio e registrata qualche giorno fa ci saranno per l’appunto diversi colpi di scena. L’eliminazione di Tommy Dali, altro allievo nel programma fin dall’inizio, quello della nuova entrata Valeria (vedi qui) e il ritorno di Cricca.

Non era mai accaduto che un allievo rientrasse nella scuola dopo un eliminazione. Ma cosa avrebbe portato a tutti questi colpi di scena? Delle noci moscate. E non è una scherzo, anzi, tutt’altro.

Amici, la noce moscata e i provvedimenti disciplinari

Succede che nella puntata che vedremo domenica la produzione sceglie di prendere serie provvedimenti verso alcuni allievi mandandoli in sfida immediata. Non vengono specificati i motivi in quanto troppo gravi per essere svelati e mandati in onda.

La pagina Amici News che da diverso tempo risulta molto informato sui fatti (probabilmente grazie a persone conosciute presenti nel pubblico) ha svelato quanto segue. Fatti che All Music Italia prende con le pinze non avendone avuto testimonianza o conferma diretta.

La notte di Capodanno alcuni allievi avrebbero, il condizionale è d’obbligo, fatto uso di noce moscata e non solo, l’avrebbero fatta consumare ad altri compagni senza svelarne le finalità. Un evento grave in quanto la noce moscata se usata in dose eccessive può causare allucinazioni e arrivare a provocare anche febbre, nausea vomito, eccitazione nervosa. Grosse dosi inoltre potrebbero addirittura portare a disturbi psichici e overdose.

In rete sono circolati due nomi di allievi cantanti che avrebbero avuto questa idea. Nomi che noi non sveleremo in quanto non c’è nessuna prova concreta né conferma di quanto viene affermato.

In ogni caso la produzione, venuta a conoscenza del fatto solo con alcuni giorni di ritardo, troppi secondo alcuni in rete (ricordiamo che il fatto sarebbe avvenuto a Capodanno e attorno al 5 gennaio è stata registrata la puntata andata in onda lo scorso 8 gennaio), ha deciso di prendere importanti provvedimenti.

Sei allievi ovvero dal ballo Maddalena e Samu e dal canto Tommy Dali, Wax, Valeria e NDG, sono stati mandati in sfida immediata. E la sfida di Valeria è stata proprio contro Cricca che ha vinto riprendendo il suo posto nella scuola.

Questi i fatti o presunti tali. Per scoprire cosa è accaduto e quanto verrà svelato nella nuova puntata di Amici di Maria De Filippi non ci resta che aspettare l’appuntamento in onda domenica alle ore 14 su Canale 5.