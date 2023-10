I Voga pubblicano un manifesto d’intenti: “Voglio di Più”

Voga, “Voglio di più”: significato del testo del nuovo singolo

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “Voglio di più” (Warner Music Italy) è il nuovo singolo dei Voga: un manifesto d’intenti, con la consapevolezza che i sogni devono essere perseguiti e che, dando il massimo, si può arrivare sempre più in alto.

Il brano arriva dopo la hit estiva “ASEREJE!” feat Slings, in cui uno dei brani simbolo delle estati dei primi anni 2000 viene incorniciato con la coolness delle produzioni del duo.

VOGA, “VOGLIO DI PIÙ”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Tutti noi abbiamo provato, almeno una volta nella vita, la sensazione di non ricevere abbastanza dalla vita, di voler superare i propri limiti e di non accontentarsi di quello che si ha.

Ecco, tutto questo i Voga lo raccontano – attraverso immagini di quotidianità incastonate nelle rime – nel loro nuovo singolo “Voglio di più“: un brano che riprende il sound fresco del duo e mira ad alzare ancora di più l’asticella del loro percorso artistico.

“‘Voglio di più’ è un brano manifesto della nostra visione e della nostra identità artistica”, spiegano i Voga. E aggiungono: “Affronta l’ossessione per un sogno, che va oltre le difficoltà che questo comporta, come perdere la persona che ami o vedere soffrire quelle che ti stanno intorno. È un flusso di coscienza che fotografa un periodo della nostra vita passata e un mantra per quello che sarà il nostro futuro”.

“VOGLIO DI PIÙ”: TESTO DEL BRANO

Qual è il prezzo per un sogno

che fa stare male chi hai intorno?

Lei è andata via e ha detto: “non tornerò più”

E se la vita chiede cosa voglio

la guardo negli occhi e le rispondo

Ora voglio di più

perché la vita è solo una

Ora voglio di più

miro alle stelle e sparo alla luna

Ora voglio di più

perché la vita è solo una

Ora voglio di più

miro alle stelle e sparo alla luna

Tra i grattacieli di Milano mi sento a Toronto

4 napoletani litigano per il conto

caffè amaro con Pino Daniele in sottofondo

io nero a metà con la mentalità del golfo

profondo rosso

la notte ho gli incubi e non dormo

mi chiudo nello studio per aprirmi col mondo

lei mi ha chiesto del tempo

io ho buttato l’orologio

quando credi in qualcosa in pari a restare da solo

Carpe Diem

non voglio ricordi, non voglio fotografie

AAA Cercasi moglie nei miei DM

ho il cuore a metà ma per lei avrei fatto follie

non voglio colpe che non sono mie

sto dando il massimo

per qualcosa di magico

che faccia alzare il battito

che vinca sull’indifferenza di chi odia il dibattito

che richiami a un miracolo

che arrivi dritta al petto come il colpo di una calibro

Qual è il prezzo per un sogno

che fa stare male chi hai intorno?

Lei è andata via e ha detto: “non tornerò più”

E se la vita chiede cosa voglio

la guardo negli occhi e le rispondo

Ora voglio di più

perché la vita è solo una

Ora voglio di più

miro alle stelle e sparo alla luna

Ora voglio di più

perché la vita è solo una

Ora voglio di più

miro alle stelle e sparo alla luna

Perché non basta più

baby non basta più

baby non basti più

ora non basti più

Tutto guarisce prima o poi

questo è ciò che mi ripeto

mentre saluto Napoli

seduto su un aereo

la testa tra le onde

lo sguardo puntato al cielo

ora che me ne sono andato

sai che ti ho amata davvero

entrambi abbiamo perso

entrambi abbiamo sofferto

è da quando andavo a scuola

che per l’assenza ho talento

non ho mai aperto un libro

ma posso leggerti dentro

a te basta guardarmi

per sapere cosa penso

le tenevo la mano

come un gioiello raro

eravamo diversi eppure

ci completavamo

come i tasti bianco neri di un piano

dimmi se questo faceva

parte del piano?