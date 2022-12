NDG racconta il tradimento in amore dalla parte di chi lo compie in “Perdonami”

NDG Perdonami testo e significato del nuovo inedito del cantante presentato per la prima volta nella gara di canto giudicata da Emma Marrone domenica l’11 dicembre 2022 ad Amici di Maria De Filippi.

Emma lo trova un inedito molto bello. Trova bello il beat, la struttura e la linea melodica che richiama il pop su una struttura Urban.

NDG perdonami Significato del brano

Questo pezzo parla di un tradimento visto dalla persona che tradisce e che spesso sta anche peggio di chi è stato tradito. Si tratta del secondo inedito presentato ad Amici 22 dopo Fuori.

NDG perdonami testo

Perdonami

io non ci riesco a restare qui

solo nel letto

ora guardami

mi tengo dentro tutto ciò che ho perso

di te

perdonami io non ci riesco a restare qui

solo nel letto

ora guardami

mi tengo dentro tutto ciò che ho perso

Tu sei bella, così bella, mandi in manicomio

solo se mi hai amato adesso per provare odio

tutto parla di te adesso che non ci sei

tu che strillavi: “Perché, cosa ci hai trovato in lei?”

oh oh, ti ho persa in un attimo

e non sento più il Battito

vorrei averti qui accanto ma no

e non mi serve, lo giuro non mi serve

nessun’altra se non te sotto le coperte

baby

Perdonami

io non ci riesco a restare qui

solo nel letto

ora guardami

mi tengo dentro tutto ciò che ho perso

di te

perdonami io non ci riesco a restare qui

solo nel letto

ora guardami

mi tengo dentro tutto ciò che ho perso

di te

tutto ciò che ho perso di te

tutto ciò che ho perso di te

tutto ciò che ho perso di te

di te