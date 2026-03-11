NDG pubblica “Scomparso”, il singolo che ribalta la frase “dopo Panamera è sparito”

NDG torna con un nuovo singolo e sceglie di farlo partendo proprio dalla narrazione che negli ultimi anni si è creata attorno al suo nome. Il brano si intitola Scomparso, uscirà il 19 marzo 2026 per Troppo Records e nasce da una frase che negli ultimi tempi è circolata spesso online: quella secondo cui l’artista romano, diventato noto al grande pubblico con Panamera e successivamente passato dalla scuola di Amici, sarebbe sparito.

Un’etichetta che NDG decide di ribaltare trasformandola in canzone. Non un classico brano di ritorno, ma una presa di parola su cosa significhi oggi essere percepiti come “assenti” nel momento in cui si interrompe il flusso continuo dell’esposizione online.

Il percorso di NDG è stato seguito da vicino anche da All Music Italia: quando Panamera iniziava a circolare online e stava per diventare un caso virale, il nostro sito fu tra i primi a parlarne, a raccontarne la storia, svelando anche l’identità dell’artista dietro al brano.

NDG – Scomparso: una risposta alla narrazione social

Con Scomparso NDG prende di petto la narrazione costruita attorno alla sua assenza. Negli ultimi anni, intorno al suo nome si è consolidato un racconto esterno spesso ridotto a una formula semplice: una hit e poi il silenzio.

Il nuovo singolo nasce proprio da quel punto. L’artista romano utilizza sarcasmo e autoironia per raccontare la pressione che accompagna la visibilità nel sistema musicale e, più in generale, nel mondo dei social.

Nel brano compaiono i perfetti sconosciuti che fanno domande, le aspettative continue, la sensazione di essere osservati anche quando si prova semplicemente a vivere. Una condizione che molti artisti della sua generazione conoscono bene.

Il verso che riassume questa tensione è probabilmente il più diretto: «Sono due mesi che non posto e voi pensate che sia morto». Una frase che fotografa perfettamente il rapporto tra presenza digitale e percezione pubblica.

Tra esposizione e silenzio dopo Amici

Dopo il successo di Panamera, l’ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi e una fase di forte esposizione mediatica, NDG ha attraversato un periodo di silenzio che è stato spesso raccontato da altri prima ancora che da lui.

È proprio da questa distanza che nasce l’idea del brano.

“Dopo Amici e tutta l’esposizione che ne è seguita – racconta il cantautore – ho attraversato una fase di silenzio. In quel periodo mi sono sentito addosso molte aspettative e anche parecchie letture superficiali. C’era chi mi dava per finito, chi parlava di me senza sapere davvero dove fossi o cosa stessi vivendo.

A un certo punto ho visto circolare quel trend con ‘Panamera’, con la gente che scriveva che avevo fatto una canzone e poi ero scomparso. Non mi ha fatto piacere, certo, però mi ha acceso qualcosa. Ho capito che potevo prendere quella frase e ribaltarla“.

“Scomparso” diventa così una risposta ma anche una riflessione più ampia sulla pressione che accompagna la visibilità nel sistema musicale contemporaneo.

Il videoclip e l’immagine della scomparsa

Anche il videoclip segue la stessa linea narrativa. NDG appare con una scatola in testa, ricoperta di volantini che segnalano il suo “smarrimento”.

Un’immagine pensata insieme al direttore artistico Garfo per rappresentare la sensazione di essere diventato, agli occhi degli altri, qualcuno che non esiste più.

Solo nel finale quella scatola cade. È il momento in cui l’artista si libera della versione di sé costruita dall’esterno e torna a parlare in prima persona.

Un incontro con i fan a Roma

Il ritorno di NDG non passa solo dalla dimensione digitale. L’artista ha annunciato anche un incontro con i fan previsto per domenica 15 marzo alle ore 16:00 in Piazza del Popolo a Roma.

Un appuntamento pensato proprio per uscire dal filtro dei social e tornare a un contatto diretto con il pubblico.

Dalla hit Panamera a una nuova fase

NDG, pseudonimo di Nicolò Di Girolamo, nasce a Roma nel 2000 e inizia a scrivere i primi testi da adolescente. Il primo grande successo arriva nel 2019 con Panamera, brano che diventa rapidamente virale.

Il grande successo di Panamera, certificato platino e diventato virale su TikTok e Spotify, resta ancora oggi il brano più associato al nome di NDG.

Il singolo entra nella Top 5 italiana di TikTok, raggiunge il terzo posto della Viral Global di Spotify, ottiene la certificazione platino e supera i 40 milioni di stream.

Chi è NDG: da Panamera ad Amici fino al singolo Scomparso

Dopo l’exploit firma con Sugar Music e pubblica altri singoli come Cuore Nero e Troppo Tempo, prima di partecipare ad Amici nella squadra di Lorella Cuccarini.

Terminata l’esperienza televisiva arriva il singolo MISS con Tommy Dali, seguito da una serie di live estivi tra festival e grandi eventi musicali.

Dopo un periodo di pausa e ridefinizione artistica, Scomparso inaugura ora una nuova fase del percorso di NDG e rappresenta il primo tassello di un progetto discografico previsto nel corso del 2026.