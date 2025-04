Strano caso per Tommy Dali e NDG: i brani lanciati ad Amici spariscono dalle piattaforme streaming

Tommy Dali e NDG: spariscono dalle piattaforme streaming i brani lanciati ad Amici.

Nel corso delle scorse ore, diversi fedeli lettori ci hanno segnalato una situazione piuttosto curiosa riguardo a due cantanti che hanno partecipato alla 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi: Tommy Dali e NDG. I loro brani pubblicati durante il programma sono spariti dalle principali piattaforme di streaming, scatenando non poche domande tra i fan.

Tommy Dali e NDG: due percorsi diversi nella scuola di Amici

Entrambi i cantanti, Tommy Dali e NDG, erano già conosciuti prima di entrare a far parte del talent show. Tommy Dali vantava già diverse collaborazioni, e brani usciti con Universal Music, mentre NDG aveva un disco d’oro all’attivo per il singolo Panamera e un contratto con Sugar Music, poi chiusosi non nel migliore dei modi.

Il loro percorso all’interno della scuola di Amici è stato molto diverso: Tommy Dali è stato eliminato durante la fase del pomeridiano a causa di un provvedimento disciplinare, mentre NDG è arrivato al serale ma è stato eliminato già alla prima puntata. Nonostante questo, i due hanno continuato a collaborare anche fuori dal programma, pubblicando insieme il singolo Miss.

Spariti dai radar: i brani di Tommy Dali e NDG

Durante la sua esperienza nel programma, Tommy Dali ha lanciato i singoli Male (che ha raggiunto quasi 1.500.000 stream su Spotify) e Finisce bene (circa 1.200.000 ascolti). NDG ha pubblicato invece tre brani: Fuori (oltre 1.600.000 stream), Perdonami (oltre 800.000 stream) e Voglio di più, prodotto da Dardust, che però non ha superato mezzo milione di stream.

Tuttavia, come segnalato dai lettori, tutti questi brani sembrano essere spariti misteriosamente da tutte le piattaforme digitali. Un fatto curioso se si considera che i singoli pubblicati dai partecipanti di Amici escono sotto l’etichetta del programma per poi essere trasferiti alla casa discografica con cui il cantante firma il contratto, una volta terminata l’esperienza nel talent show.

Cosa è successo?

Non è chiaro cosa abbia causato la sparizione dei brani di Tommy Dali e NDG dalle piattaforme. Potrebbe trattarsi di un errore tecnico, ma la coincidenza che a sparire siano solo i brani lanciati nel contesto di Amici solleva più di un dubbio. In attesa di una comunicazione ufficiale da parte degli artisti o dei loro rappresentanti, i fan rimangono confusi e disorientati.

Cosa ne pensate? Quali potrebbero essere le cause di questa sparizione?