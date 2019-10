NDG Troppo tempo testo e audio del nuovo singolo in uscita in tutti i digital store e sulle piattaforme streaming da oggi, 1 novembre.

Dopo il successo di Panamera (oltre 15 milioni e mezzo di Spotify stream e 8 milioni di views su YouTube) che ha permesso al giovane Nicolò di conquistare una media di mezzo milioni di ascoltatori singoli al mese su Spotify, è arrivata la prova del nove.

Troppo tempo è infatti il primo singolo che esce con la Sugar Music. Il brano è stato prodotto da Ayden Lau.

Qui trovate la storia del ragazzo in un articolo uscito quest’estate sul nostro sito.

NDG TROPPO TEMPO TESTO e audio

Ma tu che ne sai di quello che ho dentro

tutti i drammi che ormai a te non ho detto

sono fuori dai guai ma grazie a me stesso

Io e te non ci vediamo da troppo tempo

non è colpa mia se non ti amo più no ehi

tu sei passata col passare dei

Giorni

G nelle Nike per tenerli nascosti

cose che non sai e non saprai di certo oggi

Bimba non sai cos’è l’amore

quindi non venirmi a parlare di amore

non guardo il passato sono altrove

intorno a me sono cambiate tante cose

lo sai sono impegnato per i fatti miei

giro da un posto all’altro solo con i miei

ho un problema con l’alcol figure del cazzo se mi rivedessi giuro riderei

e boom sopra questi fake

fumando Wedding cake

tu che dici di amarmi ma non so più chi sei

giuro non sento nulla se mi tocchi o mi parli

ricordo il passato non per questo schiaccerò replay

non sai quante volte ho pensato di scappare

la realtà spesso non è quella che appare

ho chiamato fratello un Infame

perso coscienza tra le strade

Ma tu che ne sai di quello che ho dentro

tutti i drammi che ormai a te non ho detto

sono fuori dai guai ma grazie a me stesso

Io e te non ci vediamo da troppo tempo

non è colpa mia se non ti amo più no ehi

tu sei passata col passare dei

Giorni

G nelle Nike per tenerli nascosti

cose che non sai e non saprai di certo oggi

E non saprai di certo oggi

e non saprai delle notti

passate senza di te con solo i ricordi

a farmi da spalla quando mi mancava guardarci negli occhi

se c’è qualcosa che mi salva no non è l’amore

a una donna ho imparato a darle tutto ma non più il mio cuore

la mia musica e nel club oh yeah

contiamo soldi nel back oh yeah

non è che puoi tornare tutto ad un tratto

stupirti del mio sguardo di ghiaccio

non dirmi che sono un montato

oppure che sono cambiato

solo perché non ti amo

Ma tu che ne sai di quello che ho dentro

tutti i drammi che ormai a te non ho detto

sono fuori dai guai ma grazie a me stesso

Io e te non ci vediamo da troppo tempo

non è colpa mia se non ti amo più no ehi

tu sei passata col passare dei

Giorni

G nelle Nike per tenerli nascosti

cose che non sai e non saprai di certo oggi