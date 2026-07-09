Sono stati annunciati oggi, giovedì 9 luglio, i vincitori delle Targhe Tenco 2026, il riconoscimento che dal 1984 premia i migliori dischi di canzone d’autore dell’anno. Dopo il ballottaggio partito dall’annuncio delle cinquine dei finalisti, a guidare l’albo di questa edizione è Caparezza con Orbit Orbit (BMG), Migliore album in assoluto. Accanto a lui, la targa più netta va a Carmen Consoli, mentre Emma Nolde, rimasta fuori dai Big di Sanremo 2026, si prende la Migliore canzone singola.

Il ballottaggio finale ha segnato un record di partecipazione: 245 votanti, il numero più alto mai raggiunto dalla manifestazione. E proprio i numeri raccontano l’edizione più della lista dei nomi. Nella categoria regina, Caparezza si è imposto con 57 voti contro i 56 di Andrea Laszlo De Simone e la sua Una lunghissima ombra. Un solo voto di scarto. Per il rapper di Molfetta è la seconda affermazione nella sezione più prestigiosa dopo quella del 2014 con Museica. Orbit Orbit, il disco-fumetto che nel 2025 è stato l’album in formato fisico più venduto in Italia, arriva alla targa mentre Caparezza è in tour nei festival estivi a quattro anni dall’ultima tournée.

Diverso il discorso in dialetto, dove Carmen Consoli ha ottenuto il consenso più largo dell’intera tornata: 137 preferenze per Amuri Luci (Narciso Records / ADA Music Italy), lontanissima dagli inseguitori. È la forbice più ampia tra tutte le sei categorie. Primo disco di una trilogia interamente in siciliano, arabo, greco e latino, l’album è un progetto che la Cantantessa ha voluto fuori da ogni logica di algoritmo.

Tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2026

Di seguito le sei opere premiate, con l’etichetta e i voti ottenuti nel ballottaggio.

Categoria Opera vincitrice Voti Migliore album in assoluto Orbit Orbit – Caparezza (BMG) 57 Migliore album in dialetto Amuri Luci – Carmen Consoli (Narciso Records / ADA Music Italy) 137 Migliore album opera prima Sta registrando audio… – Piji (Azzurra Music) 81 Migliore album di interprete Avincola canta Carella – Avincola (TotoSound / Akkasamia) 96 Migliore canzone singola Quello che deve essere sarà – Emma Nolde (Carosello Records) 54 Migliore album a progetto 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo) – prod. Filippo Graziani 70

Emma Nolde, la rivincita dopo Sanremo

La Migliore canzone singola premia gli autori del brano ed è andata a Quello che deve essere sarà (Carosello Records) di Emma Nolde con 54 voti. Per la cantautrice toscana, classe 2000, arriva a pochi mesi dall’esclusione dai Big di Sanremo 2026, che lo stesso Carlo Conti aveva definito uno dei suoi rimpianti, parlando in conferenza stampa di “pezzo fortissimo”. La critica, oggi, le assegna la targa. Il suo esordio Toccaterra era già stato finalista come opera prima, e NUOVOSPAZIOTEMPO era in corsa per l’album assoluto.

Nelle altre sezioni, la Migliore opera prima è andata a Piji con Sta registrando audio… (81 voti), la Migliore interprete ad Avincola con il suo omaggio a Enzo Carella (96), e il Migliore album a progetto a 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo), prodotto da Filippo Graziani in memoria del padre Ivan (70).

Le Targhe Tenco 2026 categoria per categoria: tutti i voti

Di seguito il dettaglio completo dei finalisti di ogni sezione, in ordine di preferenze ottenute.

Migliore album in assoluto

Caparezza vince con Orbit Orbit (BMG) e 57 voti. Gli altri finalisti sono Andrea Laszlo De Simone con Una lunghissima ombra (56), Madame con Disincanto (46), Mauro Ermanno Giovanardi con E poi scegliere con cura le parole (46) ed Erica Boschiero con Un posto sulla terra (39).

Migliore album in dialetto

Carmen Consoli si impone con Amuri Luci (Narciso Records / ADA Music Italy) e 137 voti. Seguono Daniele Sepe con Capitan Capitone & i Fratelli della Costa per 40N 14E (30), Francesca Incudine con Radica (29), Roberto Colella con Ce Sta Sempe Na Via (26) e Chiara Raggi con Zénta (18).

Migliore album opera prima

Vince Piji con Sta registrando audio… (Azzurra Music) e 81 voti. Gli altri finalisti sono Francamente con Bitte Leben (43), Santamarea con Anime storte (42), Satantango con Satantango (37) e Sara Gioielli con Gioielli Neri (23).

Migliore album di interprete

La targa va ad Avincola con Avincola canta Carella (TotoSound / Akkasamia) e 96 voti. A seguire Tosca con Feminae (59), Gnut & Alessandro D’Alessandro con Dduje paravise (51), Olden con Fanigliulo, l’artista (29) e P.A.O. con Le radici e la luna (6).

Migliore canzone singola

Emma Nolde vince con Quello che deve essere sarà (Carosello Records) e 54 voti. Gli altri finalisti sono Ditonellapiaga con Che fastidio! (46), Mauro Ermanno Giovanardi con Anni Zero (44), Bianca d’Aponte con Straniero (36), Moni Ovadia con Giovanna Famulari e Michele Gazich per Palestina, terra di dolore (36) e Tosca con Primavera (23).

Migliore album a progetto

Il premio, assegnato al produttore, va a 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo) (Officine Pan Idler Tommy, distribuito da Sony Music Italy) prodotto da Filippo Graziani, con 70 voti. Seguono Noi, Piero del Collettivo Jambona (45), PIGRI – Teramo suona Ivan (44), Il segreto di Penelope del Collettivo S.B.A.M. (31) e Buon compleanno Elvis Covered (17).

Il Premio Tenco 2026 a ottobre a Sanremo

Le targhe verranno consegnate nel corso del Premio Tenco 2026, in programma il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. La rassegna, che ha superato i cinquant’anni, assegnerà anche il Premio Tenco alla carriera, il Premio Tenco all’Operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito con Amnesty International Italia per gli artisti che nel mondo lottano per i diritti umani e la libertà di espressione.

Le prevendite di abbonamenti e biglietti delle singole serate sono disponibili online su clubtenco.it e al botteghino del Teatro Ariston. Per la prima volta è previsto uno sconto del 15% sull’abbonamento riservato agli under 25, valido solo per gli acquisti al botteghino.