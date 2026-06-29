29 Giugno 2026
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29 Giugno 2026

Targhe Tenco 2026, ecco le cinquine finaliste: da Caparezza a Madame, parte il ballottaggio

Tutti i finalisti delle sei categorie e le date del Premio Tenco all'Ariston.

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Logo del Club Tenco con la chitarra stilizzata
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Sono state svelate le cinquine dei finalisti delle Targhe Tenco 2026, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi dell’anno di canzone d’autore. L’annuncio è arrivato lunedì 29 giugno e da oggi prende il via il secondo turno di votazioni, il ballottaggio, che terminerà il 7 luglio e decreterà i vincitori di ogni sezione.

Le opere candidate sono votate da una giuria di esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco. Rientrano nel periodo di riferimento i dischi resi disponibili al pubblico tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026. Le categorie in gara sono sei, e in una di queste, la Migliore canzone singola, i brani finalisti sono sei anziché cinque per via di un ex aequo.

Targhe Tenco 2026: i finalisti del Migliore album in assoluto

Nella categoria principale, quella del Migliore album in assoluto, figura tra gli altri Caparezza con Orbit Orbit, il disco-fumetto che è stato l’album in formato fisico più venduto in Italia nel 2025. Questa la cinquina completa, in ordine alfabetico.

Album Artista
Un posto sulla terra Erica Boschiero
Orbit Orbit Caparezza
Una lunghissima ombra Andrea Laszlo De Simone
E poi scegliere con cura le parole Mauro Ermanno Giovanardi
Disincanto Madame

Migliore album in dialetto e Migliore album opera prima

Nella sezione dedicata al Migliore album in dialetto o in lingua minoritaria parlata in Italia spiccano Carmen Consoli con Amuri luci e Daniele Sepe con Capitan Capitone & i Fratelli della Costa. Questa la cinquina.

Album Artista
Ce Sta Sempe Na Via Roberto Colella
Amuri luci Carmen Consoli
Radica Francesca Incudine
Zénta Chiara Raggi
40N 14E Daniele Sepe / Capitan Capitone & i Fratelli della Costa

Per il Migliore album opera prima, riservato al primo album di lunga durata, concorrono cinque progetti.

Album Artista
Bitte Leben Francamente
Gioielli Neri Sara Gioielli
Sta registrando audio… Piji
Anime storte Santamarea
Satantango Satantango

Migliore album di interprete

La sezione che premia il miglior album di interprete vede in gara, tra gli altri, Tosca con Feminae e Olden con un disco dedicato a Fanigliulo.

Album Artista
Avincola canta Carella Avincola
Dduje paravise Gnut & Alessandro D’Alessandro
Fanigliulo, l’artista Olden
Le radici e la luna P.A.O.
Feminae Tosca

Migliore canzone singola: sei finalisti per l’ex aequo

La categoria della Migliore canzone singola, il cui premio va agli autori del brano, quest’anno conta sei finalisti anziché cinque a causa di un ex aequo. In gara, tra gli altri, Ditonellapiaga con Che fastidio! e Tosca con Primavera.

Brano Artista
Anni Zero Mauro Ermanno Giovanardi
Che fastidio! Ditonellapiaga
Palestina, terra di dolore Moni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich
Primavera Tosca
Quello che deve essere sarà Emma Nolde
Straniero Bianca D’Aponte

Migliore album a progetto

Chiude le sei sezioni il Migliore album a progetto, il cui premio va al produttore. Diversi i finalisti legati a tributi e progetti collettivi.

Album a progetto
80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo)
Buon compleanno Elvis Covered
Il segreto di Penelope – Collettivo S.B.A.M.
Noi, Piero – Collettivo Jambona
PIGRI – Teramo suona Ivan

Premio Tenco 2026: le date all’Ariston

Il Premio Tenco 2026 si terrà il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. La rassegna dedicata alla canzone d’autore, che ha superato i 50 anni di storia, assegnerà anche il Premio Tenco alla carriera, il Premio Tenco all’Operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito dal 2020 in collaborazione con Amnesty International Italia per dare visibilità agli artisti che nel mondo lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione.

Le prevendite degli abbonamenti sono già disponibili online sul sito del Club Tenco e presso il botteghino dell’Ariston, mentre dal 1° luglio saranno acquistabili anche i biglietti delle singole serate. Per la prima volta è previsto uno sconto del 15% sugli abbonamenti dedicato agli under 25, valido solo per gli acquisti al botteghino.

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