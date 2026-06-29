Sono state svelate le cinquine dei finalisti delle Targhe Tenco 2026, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi dell’anno di canzone d’autore. L’annuncio è arrivato lunedì 29 giugno e da oggi prende il via il secondo turno di votazioni, il ballottaggio, che terminerà il 7 luglio e decreterà i vincitori di ogni sezione.
Le opere candidate sono votate da una giuria di esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco. Rientrano nel periodo di riferimento i dischi resi disponibili al pubblico tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026. Le categorie in gara sono sei, e in una di queste, la Migliore canzone singola, i brani finalisti sono sei anziché cinque per via di un ex aequo.
Targhe Tenco 2026: i finalisti del Migliore album in assoluto
Nella categoria principale, quella del Migliore album in assoluto, figura tra gli altri Caparezza con Orbit Orbit, il disco-fumetto che è stato l’album in formato fisico più venduto in Italia nel 2025. Questa la cinquina completa, in ordine alfabetico.
|Album
|Artista
|Un posto sulla terra
|Erica Boschiero
|Orbit Orbit
|Caparezza
|Una lunghissima ombra
|Andrea Laszlo De Simone
|E poi scegliere con cura le parole
|Mauro Ermanno Giovanardi
|Disincanto
|Madame
Migliore album in dialetto e Migliore album opera prima
Nella sezione dedicata al Migliore album in dialetto o in lingua minoritaria parlata in Italia spiccano Carmen Consoli con Amuri luci e Daniele Sepe con Capitan Capitone & i Fratelli della Costa. Questa la cinquina.
|Album
|Artista
|Ce Sta Sempe Na Via
|Roberto Colella
|Amuri luci
|Carmen Consoli
|Radica
|Francesca Incudine
|Zénta
|Chiara Raggi
|40N 14E
|Daniele Sepe / Capitan Capitone & i Fratelli della Costa
Per il Migliore album opera prima, riservato al primo album di lunga durata, concorrono cinque progetti.
|Album
|Artista
|Bitte Leben
|Francamente
|Gioielli Neri
|Sara Gioielli
|Sta registrando audio…
|Piji
|Anime storte
|Santamarea
|Satantango
|Satantango
Migliore album di interprete
La sezione che premia il miglior album di interprete vede in gara, tra gli altri, Tosca con Feminae e Olden con un disco dedicato a Fanigliulo.
|Album
|Artista
|Avincola canta Carella
|Avincola
|Dduje paravise
|Gnut & Alessandro D’Alessandro
|Fanigliulo, l’artista
|Olden
|Le radici e la luna
|P.A.O.
|Feminae
|Tosca
Migliore canzone singola: sei finalisti per l’ex aequo
La categoria della Migliore canzone singola, il cui premio va agli autori del brano, quest’anno conta sei finalisti anziché cinque a causa di un ex aequo. In gara, tra gli altri, Ditonellapiaga con Che fastidio! e Tosca con Primavera.
|Brano
|Artista
|Anni Zero
|Mauro Ermanno Giovanardi
|Che fastidio!
|Ditonellapiaga
|Palestina, terra di dolore
|Moni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich
|Primavera
|Tosca
|Quello che deve essere sarà
|Emma Nolde
|Straniero
|Bianca D’Aponte
Migliore album a progetto
Chiude le sei sezioni il Migliore album a progetto, il cui premio va al produttore. Diversi i finalisti legati a tributi e progetti collettivi.
|Album a progetto
|80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo)
|Buon compleanno Elvis Covered
|Il segreto di Penelope – Collettivo S.B.A.M.
|Noi, Piero – Collettivo Jambona
|PIGRI – Teramo suona Ivan
Premio Tenco 2026: le date all’Ariston
Il Premio Tenco 2026 si terrà il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. La rassegna dedicata alla canzone d’autore, che ha superato i 50 anni di storia, assegnerà anche il Premio Tenco alla carriera, il Premio Tenco all’Operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito dal 2020 in collaborazione con Amnesty International Italia per dare visibilità agli artisti che nel mondo lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione.
Le prevendite degli abbonamenti sono già disponibili online sul sito del Club Tenco e presso il botteghino dell’Ariston, mentre dal 1° luglio saranno acquistabili anche i biglietti delle singole serate. Per la prima volta è previsto uno sconto del 15% sugli abbonamenti dedicato agli under 25, valido solo per gli acquisti al botteghino.