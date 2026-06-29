Sono state svelate le cinquine dei finalisti delle Targhe Tenco 2026, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi dell’anno di canzone d’autore. L’annuncio è arrivato lunedì 29 giugno e da oggi prende il via il secondo turno di votazioni, il ballottaggio, che terminerà il 7 luglio e decreterà i vincitori di ogni sezione.

Le opere candidate sono votate da una giuria di esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco. Rientrano nel periodo di riferimento i dischi resi disponibili al pubblico tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026. Le categorie in gara sono sei, e in una di queste, la Migliore canzone singola, i brani finalisti sono sei anziché cinque per via di un ex aequo.

Targhe Tenco 2026: i finalisti del Migliore album in assoluto

Nella categoria principale, quella del Migliore album in assoluto, figura tra gli altri Caparezza con Orbit Orbit, il disco-fumetto che è stato l’album in formato fisico più venduto in Italia nel 2025. Questa la cinquina completa, in ordine alfabetico.

Album Artista Un posto sulla terra Erica Boschiero Orbit Orbit Caparezza Una lunghissima ombra Andrea Laszlo De Simone E poi scegliere con cura le parole Mauro Ermanno Giovanardi Disincanto Madame

Migliore album in dialetto e Migliore album opera prima

Nella sezione dedicata al Migliore album in dialetto o in lingua minoritaria parlata in Italia spiccano Carmen Consoli con Amuri luci e Daniele Sepe con Capitan Capitone & i Fratelli della Costa. Questa la cinquina.

Album Artista Ce Sta Sempe Na Via Roberto Colella Amuri luci Carmen Consoli Radica Francesca Incudine Zénta Chiara Raggi 40N 14E Daniele Sepe / Capitan Capitone & i Fratelli della Costa

Per il Migliore album opera prima, riservato al primo album di lunga durata, concorrono cinque progetti.

Album Artista Bitte Leben Francamente Gioielli Neri Sara Gioielli Sta registrando audio… Piji Anime storte Santamarea Satantango Satantango

Migliore album di interprete

La sezione che premia il miglior album di interprete vede in gara, tra gli altri, Tosca con Feminae e Olden con un disco dedicato a Fanigliulo.

Album Artista Avincola canta Carella Avincola Dduje paravise Gnut & Alessandro D’Alessandro Fanigliulo, l’artista Olden Le radici e la luna P.A.O. Feminae Tosca

Migliore canzone singola: sei finalisti per l’ex aequo

La categoria della Migliore canzone singola, il cui premio va agli autori del brano, quest’anno conta sei finalisti anziché cinque a causa di un ex aequo. In gara, tra gli altri, Ditonellapiaga con Che fastidio! e Tosca con Primavera.

Brano Artista Anni Zero Mauro Ermanno Giovanardi Che fastidio! Ditonellapiaga Palestina, terra di dolore Moni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich Primavera Tosca Quello che deve essere sarà Emma Nolde Straniero Bianca D’Aponte

Migliore album a progetto

Chiude le sei sezioni il Migliore album a progetto, il cui premio va al produttore. Diversi i finalisti legati a tributi e progetti collettivi.

Album a progetto 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo) Buon compleanno Elvis Covered Il segreto di Penelope – Collettivo S.B.A.M. Noi, Piero – Collettivo Jambona PIGRI – Teramo suona Ivan

Premio Tenco 2026: le date all’Ariston

Il Premio Tenco 2026 si terrà il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. La rassegna dedicata alla canzone d’autore, che ha superato i 50 anni di storia, assegnerà anche il Premio Tenco alla carriera, il Premio Tenco all’Operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito dal 2020 in collaborazione con Amnesty International Italia per dare visibilità agli artisti che nel mondo lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione.

Le prevendite degli abbonamenti sono già disponibili online sul sito del Club Tenco e presso il botteghino dell’Ariston, mentre dal 1° luglio saranno acquistabili anche i biglietti delle singole serate. Per la prima volta è previsto uno sconto del 15% sugli abbonamenti dedicato agli under 25, valido solo per gli acquisti al botteghino.