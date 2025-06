Targhe Tenco 2025: svelate le cinquine dei finalisti. Tra i candidati Lucio Corsi, Brunori Sas e…

Chi saranno i vincitori delle Targhe Tenco 2025? Mentre cresce l’attesa, sono state finalmente svelate le cinquine dei finalisti ed è ufficialmente iniziato il secondo turno di votazione, il ballottaggio, che terminerà il 4 luglio, decretando il vincitore di ogni sezione.

A votare le opere degli artisti candidati alle Targhe Tenco 2025 è una giuria formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori individuati dal Club Tenco, a cui viene chiesto di scegliere “i migliori dischi dell’anno” di canzone d’autore.

PREMIO TENCO 2025: CHI SARANNO I VINCITORI DELLA TARGHE?

Il Premio Tenco 2025 si terrà dal 23 al 25 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo e, anche quest’anno, premierà uno o più artisti con il Premio Tenco alla carriera, assegnato dal Club Tenco a coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale.

Ma le sorprese non finiscono qui! Sempre il Club Tenco assegnerà infatti anche il Premio Tenco All’Operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia per dare visibilità agli artisti che, in tutto il mondo, mettendo spesso a repentaglio la propria vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione.

Le prevendite relative agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate del Premio Tenco 2025 sono già disponibili online su clubtenco.it e aristonsanremo.com, oppure presso il botteghino del Teatro Ariston, aperto tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

TARGHE TENCO 2025: LE CINQUINE DEI FINALISTI

Qui, di seguito, riportiamo – rigorosamente in ordine alfabetico – le cinquine dei finalisti delle Targhe Tenco 2025, suddivise nelle 6 sezioni previste dal regolamento:

MIGLIORE ALBUM IN ASSOLUTO

Brunori Sas – L’albero delle noci

Piero Ciampi – Siamo in cattive acque

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Emma Nolde – Nuovospaziotempo

Federico Sirianni – La promessa della felicità

MIGLIORE ALBUM IN DIALETTO

Enzo Gragnaniello – L’ammore è na rivoluzione

La Niña – Furèsta

Liberato – Liberato III

Alvise Nodale – Gotes

Stefano Saletti – Mediterranima

MIGLIORE ALBUM OPERA PRIMA

Anna Castiglia – Mi Piace

Cristiano Fattorini – Tutto intorno

Laurynn – Aritmia

P.A.O. – A cuore aperto

Luca Romagnoli – La miseria

MIGLIORE ALBUM DI INTERPRETE

Ginevra Di Marco – Kaleidoscope

Mia Martini – Tarab

Ilaria Pilar Patassini – Canto Conte

Giulia Pratelli e Luca Guidi – Di Blu. Omaggio a Domenico Modugno

Ornella Vanoni – Diverse

MIGLIORE CANZONE SINGOLA

Figlia d’ ‘a Tempesta – La Niña

Gli sbandati hanno perso – Marracash

L’albero delle noci – Brunori Sas

Quando sarai piccola – Simone Cristicchi

Volevo essere un duro – Lucio Corsi

MIGLIORE ALBUM A PROGETTO

Canzoni di Fuga e Speranza

Noi de borgata. Le canzoni di Armandino Liberti

Pagani per Pagani

Sarò Franco Vol. 2 – Altre canzoni inedite di Califano

Trentatré Suonati

Foto di copertina a cura di Fulvio Bruno