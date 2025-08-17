17 Agosto 2025
CANTAUTORANDO – Il salotto del cantautore: svelato il programma e gli ospiti dell’edizione 2025

Realizzato dal Comune di Lerici, il format è stato creato nel 2019 dal Club Tenco

Il 2, 3 e 4 settembre a Lerici (SP), più precisamente presso l’Arena della Rotonda Vassallo (Via Roma, 51), torna il consueto appuntamento con CANTAUTORANDO – Il salotto del cantautore, il format creato nel 2019 dal Club Tenco e realizzato dal Comune di Lerici.

Le serate di CANTAUTORANDO sono un appuntamento ormai atteso da cittadini e visitatori, che hanno l’occasione di conoscere i grandi autori della musica italiana nella loro dimensione umana, attraverso la collaudata formula del salotto del cantautore“, ha dichiarato il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti.

Poi, ha aggiunto: “Anche quest’anno sono attesi grandi nomi che illumineranno le serate di fine estate. Ringrazio il Premio Tenco per aver scelto Lerici come location d’eccezione per questo evento, confermando il riconoscimento per il lavoro svolto in ambito culturale e turistico dall’amministrazione comunale”.

Ma… chi farà da padrone di casa? Nelle serate del 3 e 4 settembre sarà l’attore, regista, scrittore e doppiatore Neri Marcorè a ricoprire il ruolo che per tanti anni è stato affidato all’indimenticabile Massimo Cotto.

CANTAUTORANDO – IL SALOTTO DEL CANTAUTORE: IL PROGRAMMA E GLI OSPITI

Qui, di seguito, riportiamo il programma – giorno per giorno – di CANTAUTORANDO – Il salotto del cantautore.

2 SETTEMBRE

Ad aprire le danze sarà un incontro con il Club Tenco, durante il quale Sergio Secondiano Sacchi, Stefano Senardi e Antonio Silvia racconteranno la storia del Premio Tenco, che nel 2024 ha spento 50 candeline.

Alle ore 22.00 verrà poi consegnato il Premio Tenco Miglior Arrangiatore e Produttore Musicale a Maurizio Fabrizio, che vanta oltre 400 brani pubblicati, tra i quali spiccano Almeno Tu Nell’Universo di Mia Martini, I Migliori Anni Della Nostra Vita di Renato Zero e Musica Musica di Ornella Vanoni.

Ma non è tutto! Di fatto, dopo la premiazione, l’artista si racconterà e si esibirà in occasione del concerto d’autore L’arte dell’Incontro (frase del poeta brasiliano Vinicius De Moraes), che lo vedrà calcare il palco insieme all’attrice e cantante Katia Astarita – che ha scritto questo spettacolo – e ai musicisti Ellade Bandini e Ares Tavolazzi.

3 SETTEMBRE

Ad inaugurare la seconda serata saranno Walter Vacchino (proprietario del cinema-teatro Ariston) e Luca Ammirati, che presenteranno il libro La Scatola Magica di Sanremo.

A seguire, alle 21.30, il giovane cantautore genovese Michele Bisio si esibirà in duo presentando il suo progetto, che si caratterizza per la presenza di sonorità indie-pop.

A chiudere la serata, alle ore 22.00, sarà invece un intenso dialogo tra Neri Marcorè e Niccolò Fabi (qui la nostra intervista).

4 SETTEMBRE 

La serata conclusiva del CANTAUTORANDO inizierà con la presentazione del libro La Versione di Cochi (Baldini + Castoldi) di Aurelio Ponzoni, scritto con la collaborazione di Paolo Crespi.

Alle ore 21.30 sarà invece la cantautrice, autrice e chitarrista veneta Erika Boschiero a tenere compagnia ai presenti, donando loro la sua musica.

Infine, a partire dalle ore 22.00, Neri Marcorè dialogherà con un altro importante volto della musica italiana: Malika Ayane.

