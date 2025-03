PICTURES OF YOU: mostra interattiva con storytelling di Massimo Cotto

Il 22 e il 23 marzo per la prima volta a Milano, presso PARCO (via Ambrogio Binda, 30), sarà allestita la mostra fotografica interattiva PICTURES OF YOU, un progetto di Henry Ruggeri e Rebel House.

Più di 50 fotografie scattate da Henry Ruggeri ad artisti iconici del mondo della musica, come Pearl Jam, Foo Fighters, Rolling Stones, Ramones, Madonna e tanti altri.

Grazie alla realtà̀ aumentata e all’applicazione Notaway, inquadrando le foto con lo smartphone le immagini prendono vita e si trasformano nei video di Massimo Cotto che racconta aneddoti e approfondimenti legati agli artisti.

PICTURES OF YOU vede la collaborazione di Chiara Buratti, moglie di Massimo Cotto, per rendere omaggio al contributo che Massimo ha dato alla scena musicale internazionale.

Il progetto, oltre all’esposizione fotografica è arricchito da una serie di eventi collaterali: incontri con artisti e giornalisti, showcase e talk, offrendo una panoramica approfondita sulla cultura musicale e sullo storytelling legato al mondo del rock.

Tra i progetti di PICTURES OF YOU anche l’omonimo libro, edito da Gallucci Editore nella collana Sounds Good, con le fotografie di Henry Ruggeri e i testi di Massimo Cotto.

PICTURES OF YOU le dichiarazioni

Chiara Buratti dichiara:

“Quando l’amicizia, la professionalità̀ e due stili di narrazione così diversi ma anche così simili come quelli di Henry e Massimo si incontrano, nasce PICTURES OF YOU.

La foto live cattura l’attimo, mentre la parola, nel momento in cui viene pronunciata, si diffonde e diventa eterna”

Il fotografo Henry Ruggeri:

“Eravamo sul palco di Imola prima del concerto degli AC/DC e lui invece di essere emozionato perché avrebbe dovuto parlare davanti a 100.000 persone mi dice che gli sarebbe piaciuto collaborare con me.

Poi ha affrontato il pubblico come se fosse la cosa più naturale del mondo. Ci ho messo nove anni per trovare un progetto all’altezza della sua grandezza e a lui l’idea è piaciuta un sacco.

Ricorderò per sempre quella giornata, ricorderò per sempre Massimo. Viva Massimo!”

Mattia Priori, direttore creativo di Rebel House:

“È un orgoglio essere l’anello che unisce due artisti come Henry Ruggeri e Massimo Cotto. PICTURES OF YOU è un progetto emozionante, che da continuità all’opera di un uomo speciale che ha lasciato un grande segno nella comunità musicale italiana e che non vogliamo far dimenticare”