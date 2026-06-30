Testo e significato di Straniero di Bianca d’Aponte, brano finalista alle Targhe Tenco 2026 nella categoria Migliore Canzone Singola. Dietro questa candidatura c’è una storia che va raccontata prima ancora del testo, perché rende il riconoscimento qualcosa di più di un premio musicale.
Chi era Bianca d’Aponte
Bianca d’Aponte era una cantautrice di Aversa scomparsa nel 2003, a soli 23 anni, proprio mentre stava lavorando al suo primo disco in studio, dopo aver firmato un contratto con BMG Ricordi. Ha lasciato un patrimonio piccolo e prezioso di canzoni scritte e interpretate da lei: alcune poco più che abbozzi registrati su musicassetta, altre già arrangiate e pronte per la pubblicazione.
Il padre, Gaetano d’Aponte, ha dedicato gli anni successivi a fare in modo che quella voce non si perdesse. Da quel desiderio è nato il Premio Bianca d’Aponte, il concorso di Aversa riservato alle cantautrici, oggi giunto alla ventiduesima edizione, costruito insieme al compianto chitarrista e direttore artistico Fausto Mesolella. Come ha raccontato lo stesso Gaetano, l’idea era semplice e struggente: trovare il modo di farla continuare a cantare.
Straniero: il significato del brano
Straniero è uno dei brani più intensi del repertorio di Bianca d’Aponte: una scrittura essenziale e visionaria, capace di trasformare lo spaesamento e il desiderio in un racconto intimo e universale. Al centro c’è un incontro, forse reale, forse immaginato, con una figura sconosciuta che diventa specchio e compagno di viaggio.
La canzone si apre su un ricordo preciso e quotidiano: la prima volta su un treno all’ora di punta, la folla che soffoca, e in mezzo a tutto questo uno sconosciuto distratto e fiero, con il suo strano cane di nome Nero. Da quell’immagine nasce un legame fatto di sguardi e di possibilità: lo straniero ha “gli occhi di chi ci crede e spera”, di chi immagina che a ogni stella che cade ne nasca una nuova. Non è un brano d’amore in senso classico, ma il racconto di un’attrazione verso ciò che non si conosce, verso il viaggio, verso le storie che l’altro porta con sé.
Il ritornello è una richiesta di restare e insieme di partire: “Straniero, resta un po’ con me, non ti chiederò il tuo nome”. Lo sconosciuto non va posseduto né decifrato, va seguito nel suo mondo, perché è la chiave per esplorare quello che la protagonista sente dentro di sé. C’è una forma ostinata di fiducia, una speranza che resiste anche quando i giorni e i mesi passano e l’incontro resta sospeso tra sogno e realtà.
Letta oggi, alla luce della storia di chi l’ha scritta, la canzone assume una profondità ulteriore: quel viaggio interrotto, quella stella cadente attesa “questa sera”, parlano al presente con una sincerità rara.
Il video-lyric di Straniero
Il brano, riarrangiato da Bungaro, è estratto dall’album Ensemble per Bianca d’Aponte, il disco postumo che raccoglie dieci canzoni della cantautrice, restaurate e affidate ai musicisti dell’Ensemble, ciascuno libero di scegliere un proprio colore sonoro per valorizzare la voce e le intenzioni originali di Bianca. L’arrangiamento di Bungaro rallenta il passo del pezzo e ne fa emergere il senso più intimo, mettendo al centro le parole.
Il video-lyric utilizza un’unica immagine fissa tratta dal booklet del disco, un ritratto grafico di Bianca realizzato dall’illustratrice Clelia Bove, in arte Clelia Le Boeuf, mentre il progetto grafico complessivo è firmato da Rita Zunno. L’immagine accompagna il testo senza sovrastarlo, lasciando che sia la voce di Bianca a emergere.
Il testo di Straniero
Di seguito il testo del brano, riportato nel contesto dell’analisi.
Ricordo la prima volta in treno
era ora di punta
e non sembrava vero
mi soffocava la gente a me
non sembrava pieno
te ne stavi distratto e fiero
insieme al tuo strano cane che chiami nero
e sorridevi pensando a cosa
io mi chiedevo
Hai gli occhi di chi
ci creda e spera
che per ogni stella che cade
poi ne nasca una nuova
intanto passano i giorni ed io
io ci penso ancora
Straniero
resta un po’ con me
non ti chiederò il tuo nome
non ti chiederò
straniero
portami con te
nel tuo viaggio nelle storie
guidami nel mondo che c’è
in me
Successe un giorno per caso camminavo piano
e c’eri tu sulla strada
proprio tu lì vicino
una moneta, ridevi
come fossi un bambino
L’umore nero era già lontano
poi una chitarra scordata
e persi pure il treno
ancora io non lo so se ti ho sognato o sei vero
Hai gli occhi di chi ci crede e spera
che la sua stella cadente
venga giù questa sera
intanto passano i mesi ed Io
Io ti penso ancora
Straniero
resto un po’ con te
non ti chiederò il tuo nome
non ti chiederò
straniero
vengo insieme a te
nel tuo viaggio nelle storie
guidami nel mondo che c’è
in me
Straniero alle Targhe Tenco 2026
La candidatura di Straniero tra i finalisti per la Migliore Canzone Singola è uno degli elementi più toccanti dell’edizione 2026 delle Targhe Tenco. Il brano è in una cinquina che per un ex aequo conta sei titoli, insieme a Mauro Ermanno Giovanardi, Ditonellapiaga, Moni Ovadia con Giovanna Famulari e Michele Gazich, Tosca e Emma Nolde con Quello che deve essere sarà. I vincitori saranno proclamati al Teatro Ariston di Sanremo, dove il Premio Tenco si terrà dal 22 al 24 ottobre.
Vedere il nome di Bianca d’Aponte in quella cinquina, oltre vent’anni dopo la sua scomparsa, è la conferma che il gesto di cura iniziato dalla sua famiglia ha funzionato: la sua voce continua a parlare al presente, e a essere ascoltata.
Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.