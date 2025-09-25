“Bianca D’Aponte – Ensemble per Bianca” è il primo album della cantautrice scomparsa nel 2003

Il 24 ottobre 2025 esce Bianca D’Aponte – Ensemble per Bianca. Si tratta del primo album della giovane cantautrice, scomparsa prematuramente nel 2003 all’età di 23 anni, mentre stava lavorando al suo disco d’esordio.

Dopo 22 anni, la voce di Bianca può essere ascoltata per la prima volta in un disco. L’opera viene pubblicata in concomitanza con lo svolgimento del Premio dedicato alla cantautrice e riservato alla canzone d’autore al femminile. Il Premio si tiene ad Aversa il 24 e 25 ottobre 2025; madrina dell’evento è Levante.

Ad anticipare l’uscita del disco è il singolo Clessidra, disponibile su tutte le piattaforme di streaming e download a partire dal 10 ottobre 2025. Bianca D’Aponte – Ensemble per Bianca (Gro dischi/Ird) è composto da 10 brani. La voce dell’artista è stata restaurata e masterizzata da Tommy Bianchi, con la supervisione di Foffo Bianchi.

La produzione è stata poi affidata a musicisti amici del Premio ed estimatori della cantautrice, che hanno rivestito le canzoni di nuove sonorità. L’“Ensemble per Bianca” è composto da Giuseppe Gioni Barbera, Andrea Beninati, Bungaro, Max Calò, Mimì Ciaramella, Alessandro Crescenzo, Cristina Donà, Biagio Felaco, Saverio Lanza, Fausto Mesolella, Mauro Palmas, Marcello Peghin, Giulio Proietti, Raffaele Quarta, Sandro “Raff” Rosati, Ferruccio Spinetti e Cristiana Verardo.

La masterizzazione finale è di Alessandro Guasconi; ed è stata effettuata presso il Virus Studio.

L’ideazione e creazione dell’album è ad opera del collettivo “Noi siamo un arcipelago”, composto da Elisabetta Malantrucco e Mauro De Cillis, Enrico Deregibus, Duccio Pasqua, Ferruccio Spinetti, Cristiana Verardo, Premio Bianca d’Aponte. Il contributo di NUOVOIMAIE ha consentito di realizzare Bianca D’Aponte – Ensemble per Bianca.