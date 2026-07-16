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Marina Rei madrina del Premio Bianca d’Aponte 2026: le finali il 23 e 24 ottobre ad Aversa

Finali ad Aversa il 23 e 24 ottobre. In corsa le cantautrici selezionate tra centinaia di iscritte.

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Marina Rei madrina del Premio Bianca d'Aponte 2026
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Sarà Marina Rei la madrina della 22ª edizione del Premio Bianca d’Aponte, il contest dedicato alle cantautrici che torna al Teatro Cimarosa di Aversa il 23 e 24 ottobre 2026. Come da tradizione, la madrina interpreta un brano di Bianca d’Aponte e presiede la giuria delle serate finali.

La scelta di Marina Rei conferma ancora una volta la coerenza del premio, che ogni anno affida il ruolo a una cantautrice di rilievo della scena italiana. Prima di lei si sono alternate, tra le altre, Levante, Arisa, Tosca, Paola Turci, Nada, Margherita Vicario e Nina Zilli. Il legame di Marina Rei con la musica d’autore parte da lontano: cresciuta in una famiglia di musicisti, nasce come percussionista e batterista prima ancora che come cantautrice, e questa doppia natura attraversa tutta la sua discografia, fino all’ultimo album Niente amore, uscito nel 2025 e prodotto da Riccardo Sinigallia.

Bianca d’Aponte in finale alle Targhe Tenco 2026

Attorno al premio si muove intanto un’altra notizia che riguarda direttamente Bianca d’Aponte. Il brano Straniero è entrato in finale alle Targhe Tenco 2026 nella categoria “Miglior canzone”. Un riconoscimento importante per la cantautrice aversana, scomparsa a soli 23 anni nel 2003 mentre lavorava al suo primo disco.

Arrangiato da Bungaro, Straniero è uno dei dieci brani dell’album Ensemble per Bianca, nato dal materiale lasciato dall’artista e affidato ai musicisti dell’Ensemble, ognuno libero di produrlo secondo la propria sensibilità.

Come funziona il Premio Bianca d’Aponte

È già al lavoro il Comitato di garanzia, che selezionerà le finaliste tra le centinaia di iscritte. Il Comitato riunisce produttori, discografici, manager, autori, musicisti e giornalisti, molti dei quali comporranno anche le due giurie, quella generale e quella della critica, che assegneranno i premi nelle serate finali di Aversa.

Il Premio Bianca d’Aponte è organizzato dall’Associazione Bianca d’Aponte con la collaborazione di ReteDoc, sotto la direzione artistica di Ferruccio Spinetti, con il contributo della Fondazione Banco di Napoli e di NuovoIMAIE.

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