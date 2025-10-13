Pubblicato il brano Clessidra in cui si potrà ascoltare la voce di Bianca D’Aponte

E’ disponibile su tutte le piattaforme di streaming e download Clessidra il singolo di Bianca D’Aponte che anticipa l’uscita dell’album Ensemble per BIANCA D’APONTE (Gro dischi/Ird), disponibile in formato fisico e digitale a partire dal 24 ottobre.

Ensemble per BIANCA D’APONTE sarà il primo disco dove sarà possibile ascoltare la voce della giovane e talentuosa cantautrice scomparsa prematuramente nel 2003, all’età di 23 anni, mentre stava lavorando al suo album d’esordio.

Alla giovane cantautrice è dedicato l’omonimo Premio Bianca D’Aponte, riservato alla canzone d’autore al femminile, che quest’anno si terrà ad Aversa proprio il 24 e il 25 ottobre.

La produzione di Clessidra è di Saverio Lanza che ha rivestito le parole di un sound elettronico ed elettrico arricchito dal coro evocativo di Cristina Donà.

Elisabetta Malantrucco ha curato la guida all’ascolto dell’album e dichiara

“La voce calda, calma, consapevole e adulta di Bianca ne esce ancor più viva e contemporanea. Sorprende anche come la forza del testo, con le sue ambiguità, arrivi inesorabile alle orecchie di chi ascolta: ‘puoi portarti via tutte le parole che ho per te ed ognuna ti canterà di me’”.

Il brano è un addio di due amanti, il cui tempo segnato da una clessidra è già terminato, in cui il congedo sembra un dono da scartare nei momenti più difficili per due anime libere e pure.

Ensemble per BIANCA D’APONTE

La tracklist comprende dieci brani che permetteranno di ascoltare la voce di Bianca D’Aponte restaurata e masterizzata da Tommy Bianchi con la supervisione di Foffo Bianchi.

La produzione è stata poi affidata a musicisti amici del Premio Bianca D’Aponte ed estimatori della cantautrice, che hanno rivestito le canzoni di nuove sonorità.

L’Ensemble per Bianca è composto da Giuseppe Gioni Barbera, Andrea Beninati, Bungaro, Max Calò, Mimì Ciaramella, Alessandro Crescenzo, Cristina Donà. Biagio Felaco, Saverio Lanza, Fausto Mesolella, Mauro Palmas, Marcello Peghin, Giulio Proietti, Raffaele Quarta, Sandro “Raff” Rosati, Ferruccio Spinetti e Cristiana Verardo.

La masterizzazione finale è di Alessandro Guasconi ed è stata effettuata presso il Virus Studio.

L’album, realizzato grazie al contributo di NUOVO IMAIE, è stato ideato e creato dal collettivo Noi siamo un arcipelago composto da Elisabetta Malantrucco e Mauro De Cillis, Enrico Deregibus. Duccio Pasqua, Ferruccio Spinetti, Cristiana Verardo, Premio Bianca d’Aponte.

CREDITI

Testo e musica: Bianca d’Aponte

Produttore artistico: Saverio Lanza

Bianca d’Aponte: voce

Saverio Lanza: chitarre, basso, cori, keys

Cristina Donà: cori

Studio di registrazione: Macinarino Recording Studio, Loro Ciuffenna (AR)

Mix: Lorenzo “Moka” Tommasini

Master: Alessandro Guasconi presso Virus Studio Siena

Restauro e mastering voce: Tommy Bianchi con la supervisione di Foffo Bianchi

Label: G-RO dischi

Distribuzione: IRD

Con il contributo di NUOVOIMAIE

Cover Artwork : Rita Zunno