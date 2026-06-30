30 Giugno 2026
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30 Giugno 2026

Sara Gioielli porta Gioielli Neri dal vivo: le nuove date del tour estivo 2026

La cantautrice, finalista alle Targhe Tenco 2026 per la Migliore Opera Prima, aggiunge nuove date al tour estivo.

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Sara Gioielli, foto promozionale della cantautrice per il tour 2026
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Sara Gioielli porta dal vivo Gioielli Neri con nuove date dei concerti del tour estivo 2026. La cantautrice e produttrice puteolana, finalista alle Targhe Tenco 2026 nella cinquina della Migliore Opera Prima, aggiunge quattro appuntamenti al calendario già in corso, che la porterà in giro per l’Italia fino ad agosto.

Il riconoscimento del Club Tenco arriva a pochi mesi dall’esordio discografico e si somma alla selezione tra i sei artisti del programma RADAR Italia 2026 di Spotify, dedicato alle nuove promesse, e alla reinterpretazione di Niente di Liberato pubblicata a maggio per Radio Liberato.

Sara Gioielli concerti 2026: le date del tour

Questo il calendario aggiornato del tour estivo, in costante aggiornamento.

Data Luogo
4 luglio Albera Ligure (AL), Boscadrà
12 luglio I Giganti della Sila (CS), Be Alternative Festival
18 luglio Minervino Murge (BT), Nuvala Rituali Sonori (doppio show)
20 luglio Napoli, Maschio Angioino (formazione con coro)
26 luglio Riccione, Albe in Controluce
29 luglio Sala Consilina (SA), Fritz Festival
2 agosto Pozzuoli (NA), Il Giardino dell’Orco
9 agosto Decollatura (CZ), Lyra Music Festival

Il tour estivo di Sara Gioielli

I concerti portano sul palco Gioielli Neri, album d’esordio uscito il 16 ottobre 2025 in digitale e in vinile per peermusic Italy. Otto brani scritti e composti per voce e pianoforte, con una produzione curata insieme a marculedu (Marco Autiero) e pensata per non ridurre il suono ai soli due elementi. In alcune tappe, come Napoli al Maschio Angioino e i festival con allestimento speciale, l’artista si esibisce nella formazione con coro.

Il percorso di Sara Gioielli

Nata a Napoli nel 2001 e cresciuta a Pozzuoli, Sara Gioielli si avvicina al canto e al pianoforte a quattro anni e a sette entra nel coro delle voci bianche del Teatro San Carlo, dove resta per undici anni esibendosi al fianco di artisti come Roberto De Simone, Zubin Mehta e Andrea Bocelli. Dopo gli studi di canto jazz al Conservatorio San Pietro a Majella, lavora come corista per nomi della scena partenopea come Liberato, La Niña e Fabiana Martone dei Nu Genea. L’esordio Gioielli Neri, anticipato dal singolo omonimo, le è valso la candidatura alle Targhe Tenco e l’ingresso nella squadra di Sugar Music nel 2026.

Biglietti e informazioni

Le informazioni sui biglietti e sugli appuntamenti del tour sono disponibili e in aggiornamento sul sito ufficiale dell’agenzia che cura i live dell’artista, All Things Live. Alcune date, come quelle a ingresso nei festival, seguono le modalità di accesso dei singoli eventi.

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