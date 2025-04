Alice canta Battiato: il tour “Eri con me” torna nell’estate 2025

Alice Canta Battiato – Tour 2025.

Alice torna a cantare Franco Battiato in un nuovo tour estivo, in occasione degli 80 anni dalla nascita del Maestro. Tra location suggestive e accompagnamenti orchestrali, il progetto Eri con me – Alice canta Battiato si conferma come uno degli omaggi più intensi e duraturi alla musica d’autore italiana.

Un ritorno sul palco per celebrare l’eredità di Battiato

Il tour prende il nome dall’album pubblicato nel 2022 per Arecibo/BMG, nato dalla collaborazione tra Alice e Carlo Guaitoli, pianista e direttore. Il disco raccoglie sedici brani di Franco Battiato, reinterpretati con rispetto e originalità, e ha valso all’artista la Targa Tenco 2023 come miglior interprete.

Dopo oltre 100 concerti – quasi tutti sold out – Alice torna in scena con una nuova edizione dello spettacolo, che abbraccia capolavori noti e perle nascoste del repertorio battiatiano.

Un viaggio musicale tra successi, rarità e collaborazioni

Il programma del tour include brani come La cura, Per Elisa e I treni di Tozeur, accanto a canzoni meno eseguite come Da Oriente a Occidente e Sui giardini della preesistenza. Completano la scaletta pezzi scritti da Battiato appositamente per Alice, come Veleni e Eri con me.

«Il modo più intenso per me di rendere omaggio a Franco Battiato è continuare a interpretare le sue canzoni, specialmente quelle a cui sento di aderire pienamente, nel desiderio sempre vivo di essere strumento della sua musica e di ciò che ha trasmesso: un bene incommensurabile» – ha dichiarato Alice.

alice canta battiato: date del tour estivo 2025

Il nuovo tour si svolgerà dal 30 maggio al 3 agosto 2025, toccando alcune delle più belle location italiane. Ad affiancare Alice saranno l’Orchestra Filarmonica Italiana e I Solisti Aquilani.

Con l’Orchestra Filarmonica Italiana:

30 maggio – Scandiano (RE), Piazza Fiume – FestivaLOVE

(RE), Piazza Fiume – FestivaLOVE 9 giugno – Mestre (VE), Parco Bissuola

(VE), Parco Bissuola 24 giugno – Milano , Castello Sforzesco

, Castello Sforzesco 11 luglio – Fiesole (FI), Teatro Romano

(FI), Teatro Romano 26 luglio – Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana

(LU), Teatro La Versiliana 3 agosto – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

Con I Solisti Aquilani:

13 luglio – Roma, Ostia Antica – Teatro Romano

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music and Arts. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Ticketone e nei circuiti abituali.

Alice racconta il suo percorso anche in un libro

Per chi desidera approfondire il percorso artistico di Alice, è disponibile anche l’autobiografia L’unica via d’uscita è dentro, scritta con la collaborazione di Francesco Messina e pubblicata da Rizzoli Lizard.

Crediti fotografici: © Flavio Francescangeli – per gentile concessione di IMARTS – International Music and Arts

