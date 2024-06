Targhe Tenco 2024: Vasco Brondi, Calcutta, Simona Molinari, La Crus… ecco tutti i protagonisti dell’ultima votazione

Sono state svelate le cinquine dei finalisti delle TARGHE TENCO 2024, la manifestazione per la musica d’autore nel 1974 che, a partire dal 1984 premia artisti, album, canzoni e progetti.

Il ballottaggio tra i vincitori partirà il 28 giugno e si chiuderà il 5 luglio. I premi saranno consegnati nel corso del Premio Tenco il 17, 18 e 19 ottobre al teatro Ariston di Sanremo.

Le opere degli artisti candidati per le Targhe Tenco sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco.

Sempre il Club Tenco assegna anche il Premio Tenco all’operatore culturale e il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per dare visibilità agli artisti che in tutto il mondo, mettendo spesso a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione.

Le prevendite relative agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate sono online qui oppure presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00, info. 0184 50.60.60).

